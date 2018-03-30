洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊水游园八里堂段绿化工程完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:53

　　昨日，记者从洛龙区建设部门获悉，伊水游园八里堂段绿化工程完工，伊河西岸将再添一处大型生态休闲公园。

　　伊水游园是我市着力加强生态文明建设，统筹推进“四河同治、三渠联动”的重要引领项目之一。按照市委、市政府部署，伊水游园八里堂段在今年牡丹文化节完成绿化工程，着力推进以绿“荫”城、以水“润”城。同时，该游园配套的各项运动健身场地也正在加快施工，在项目整体完工后，滨水、亲水、运动、骑行，这些元素将成为伊水游园八里堂段的亮丽名片。

　　主打常绿树、乡土树

　　伊水游园八里堂段，因地处洛龙区八里堂村附近而得名。该段游园东临堤顶路，西至焦枝铁路、东环路，南至科技大道，北至开元大道，全长4.5公里，宽170米至400米，总面积约1635亩。

　　“该段游园地形整体走向南高北低，东侧堤顶路有6米多的高差，游园内还有一道景观渠贯穿其中，原有大片杨树林。”洛龙区住建部门相关负责人表示，在此次建设中，依托该段游园内原植物基础，整体设计以“片林组团”为主，乔灌花草合理搭配，适当加大常绿树量，常绿树占所有植物总量的60%。

　　同时，该段游园还注重体现洛阳本地特色，选择牡丹、柿树等乡土树建设牡丹园、“柿柿如意”园、水杉林等乡土树种观赏区，并点缀搭配梅花等植物，可实现“四季常绿、四季有花”，满足市民一年四季对景观的需求。

　　不仅如此，伊水游园八里堂段在建设时，还结合伊河大堤内伊滨公园现有岛屿，布置亲水仿木栈道，并在岛上种植水系湿地植物、招鸟植物，形成鸟类的天堂，满足人民亲近水、亲近大自然的天性。

　　昨日，沿着伊河堤顶路一路前行，该段游园内已绿树成荫。据统计，该游园已累计种植雪松、中山杉、法桐、垂柳、红叶李、香樟、桂花等2.2万余株。随着高低起伏的堤顶路，该段游园与东侧伊河滨水游园相呼应，形成又一条大型的滨水生态廊道。

　　运动休闲功能齐备

　　绿化工程完工的同时，伊水游园八里堂段其他便民服务和休闲运动项目已压茬推进实施。

　　按照市规委会审议通过的《洛阳伊水游园八里堂段规划设计方案》，该游园从休闲步道、健身运动区、坐凳、公厕、路灯等细节入手，融入城市休闲、健身、观光、娱乐等多种功能，并建设2个综合性便民服务中心，保证沿伊河风光带的公益性、体验性、亲水性，更好满足市民需求。

　　其中，整个游园周边有一条宽5米、长9公里的慢跑骑行环路贯穿全园，选用红色透水沥青材质铺设，是全园的主要交通系统。

　3大群众活动功能区

　　体育运动区

　　布置足球场、篮球场、羽毛球场、门球场、极限运动场地及健身器械运动区，满足各年龄段人群运动、休闲需求

　　多功能运动区

　　整合利用八里·唐文创小镇资源，设计音乐草坪、婚礼草坪、沙滩浴场等区域

　　生态休闲区

　　利用现有成型林地，补充林下休闲健身场地，设置亲水仿木栈道；植物选取突出本土植被特点，搭配种植湿地植物、招鸟植物、招蝶植物（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 刘飞虎）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]腐乳、臭豆腐、豆豉真的健康吗？答案挺意外！
  • ·[健康]牙膏选错，牙刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]外阴反复瘙痒，或是“外阴白斑”惹的祸
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 定鼎门遗址博物馆南侧新增一个地标性...
  • “牡丹3号”盾构机下线
  • 提醒！文博路拓宽至六车道 洛阳博物...
  • 清明假期，洛阳市接待游客196.65万人次
  • 今年牡丹文化节开幕式4月10日晚在定鼎...
  • 洛阳兴洛湖畔话为民
  • 洛阳薰衣草庄园回应：塑料灯实为花灯 ...
  • 洛阳师范学院获批设立海外分校
  • 刘宛康对牡丹文化节开幕式组织实施工...
  • 伊水游园八里堂段绿化工程完工
    		•
    百姓呼声
    目前九都路快速化改造未纳入市政府改造计划
    城市快速路和一般道路有什么区别呢？
    精彩图片
    清明假期，洛阳市接待...
    王城公园清明假期迎赏...
    提醒！文博路拓宽至六...
    定鼎门遗址博物馆南侧...
    精彩热帖

    四月的王城公园

    吉祥富贵花中王

    筑路工人 为了洛阳更美好

    龙门石窟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605