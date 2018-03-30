昨日，记者从洛龙区建设部门获悉，伊水游园八里堂段绿化工程完工，伊河西岸将再添一处大型生态休闲公园。

昨日，记者从洛龙区建设部门获悉，伊水游园八里堂段绿化工程完工，伊河西岸将再添一处大型生态休闲公园。

伊水游园是我市着力加强生态文明建设，统筹推进“四河同治、三渠联动”的重要引领项目之一。按照市委、市政府部署，伊水游园八里堂段在今年牡丹文化节完成绿化工程，着力推进以绿“荫”城、以水“润”城。同时，该游园配套的各项运动健身场地也正在加快施工，在项目整体完工后，滨水、亲水、运动、骑行，这些元素将成为伊水游园八里堂段的亮丽名片。

主打常绿树、乡土树

伊水游园八里堂段，因地处洛龙区八里堂村附近而得名。该段游园东临堤顶路，西至焦枝铁路、东环路，南至科技大道，北至开元大道，全长4.5公里，宽170米至400米，总面积约1635亩。

“该段游园地形整体走向南高北低，东侧堤顶路有6米多的高差，游园内还有一道景观渠贯穿其中，原有大片杨树林。”洛龙区住建部门相关负责人表示，在此次建设中，依托该段游园内原植物基础，整体设计以“片林组团”为主，乔灌花草合理搭配，适当加大常绿树量，常绿树占所有植物总量的60%。

同时，该段游园还注重体现洛阳本地特色，选择牡丹、柿树等乡土树建设牡丹园、“柿柿如意”园、水杉林等乡土树种观赏区，并点缀搭配梅花等植物，可实现“四季常绿、四季有花”，满足市民一年四季对景观的需求。

不仅如此，伊水游园八里堂段在建设时，还结合伊河大堤内伊滨公园现有岛屿，布置亲水仿木栈道，并在岛上种植水系湿地植物、招鸟植物，形成鸟类的天堂，满足人民亲近水、亲近大自然的天性。

昨日，沿着伊河堤顶路一路前行，该段游园内已绿树成荫。据统计，该游园已累计种植雪松、中山杉、法桐、垂柳、红叶李、香樟、桂花等2.2万余株。随着高低起伏的堤顶路，该段游园与东侧伊河滨水游园相呼应，形成又一条大型的滨水生态廊道。

运动休闲功能齐备

绿化工程完工的同时，伊水游园八里堂段其他便民服务和休闲运动项目已压茬推进实施。

按照市规委会审议通过的《洛阳伊水游园八里堂段规划设计方案》，该游园从休闲步道、健身运动区、坐凳、公厕、路灯等细节入手，融入城市休闲、健身、观光、娱乐等多种功能，并建设2个综合性便民服务中心，保证沿伊河风光带的公益性、体验性、亲水性，更好满足市民需求。

其中，整个游园周边有一条宽5米、长9公里的慢跑骑行环路贯穿全园，选用红色透水沥青材质铺设，是全园的主要交通系统。

3大群众活动功能区

体育运动区

布置足球场、篮球场、羽毛球场、门球场、极限运动场地及健身器械运动区，满足各年龄段人群运动、休闲需求

多功能运动区

整合利用八里·唐文创小镇资源，设计音乐草坪、婚礼草坪、沙滩浴场等区域

生态休闲区

利用现有成型林地，补充林下休闲健身场地，设置亲水仿木栈道；植物选取突出本土植被特点，搭配种植湿地植物、招鸟植物、招蝶植物（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 刘飞虎）