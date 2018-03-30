洛阳：把思想“火种”传遍河洛大地

如何让党的十九大精神真正“走”进广大群众心坎里？去年以来，我市基层陆续探索设立了新时代“三新”讲习所，使党的十九大精神走进农家院落、田间地头和生产一线，让思想的“火种”在广大党员群众心中点燃。

如何让党的十九大精神真正“走”进广大群众心坎里？去年以来，我市基层陆续探索设立了新时代“三新”讲习所，使党的十九大精神走进农家院落、田间地头和生产一线，让思想的“火种”在广大党员群众心中点燃。

今年年初，我市印发的《关于建设新时代“三新”讲习所的实施方案》提出，要围绕“学习新思想、掌握新本领、创造新业绩”，全面建设新时代“三新”讲习所。截至目前，全市各县(市)区累计挂牌设立3584个新时代“三新”讲习所。年底前，我市将在各领域基层党组织实现讲习所建设全覆盖。

开讲近5000场次，受益党员群众超25万名

新时代“三新”讲习所，让党的理论政策接地气。

6日上午，伊滨区寇店镇李家村党总支书记李克民在该村新时代“三新”讲习所内，为该村党员群众讲习全国两会精神和寇店镇“孝心基金”发放办法等内容。

李家村老党员王润合激动地说：“讲习课不仅让我们学到了全国两会精神，镇政府还给我们老年人发放‘孝心基金’补贴，作为一名老党员，一定要感党恩、听党话、跟党走！”

如今，寇店镇已挂牌设立39个新时代“三新”讲习所，组建讲习队39支。

接地气，才能更聚人气。“如何让党的十九大精神更通俗易懂，是我们探索设立讲习所的初衷。”栾川县委组织部负责人表示，该县探索整合各类资源，整合规范了讲习场所、丰富讲习课程，并发动党员干部、党校教师、先进典型及各类专家人才组建讲习队伍，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，配套讲习脱贫攻坚政策、农业技术等实用知识。目前，该县已在村(社区)党支部开办新时代“三新”讲习所104个，讲习队伍成员508名，实现了贫困村、深度贫困村全覆盖。

讲习接地气、内容零距离、形式多样化……伊滨区、栾川县等地的尝试，只是我市探索提升党的十九大精神宣讲实效的缩影。

目前，全市已陆续挂牌设立了3584个新时代“三新”讲习所，累计开展讲习活动近5000场次，25.8万多名党员群众积极参与，有效推动了党的十九大精神在全市落地生根、开花结果。

怎么建、怎么讲有标准

新时代“三新”讲习所如何发挥作用？

今年年初，我市印发了《关于建设新时代“三新”讲习所的实施方案》(以下简称《方案》)，要求按照有设施完善的讲习场所、有结构合理的讲习队伍、有丰富实用的讲习课程、有科学有效的讲习方法、有简明必要的讲习资料、有务实管用的讲习制度的“六有”标准，建设新时代“三新”讲习所。通过整合各类资源，打造学习宣传贯彻党的十九大精神的平台、党组织发挥作用的阵地、联系群众的桥梁和学习新知识新技术的学校。根据《方案》，各地由基层党组织书记、驻村第一书记、“两代表一委员”等群体为主要讲师，登台讲党课、谈学习体会、提对策建议。

讲习所重点讲什么？市委组织部相关负责人介绍，各讲习所主要讲党的历史、先烈故事、党领导下我们身边的变化等内容，同时围绕政策普及、思想政治、实用技能等10大类教育内容，为党员群众提供“菜单式”服务。

想让讲习深入人心，创新形式是关键。该负责人说：“我们鼓励各基层讲习所创新授课方式，如成立流动讲习所、网络讲习所，利用节会、农闲、工余时间，在田间地头、建设一线、居民楼院开展讲习活动，让讲习更具贴近性、便捷性。”

用好用活讲习所，入脑入心见行动

建设新时代“三新”讲习所，发挥作用是关键。自我市全面建设新时代“三新”讲习所以来，各地开展了形式多样的探索，成效喜人。

近日，汝阳县十八盘乡斜纹村党支部组织20多名党员开展了一堂田间讲习课。该村从县里请来了艾草种植专家田占钲，为党员讲解艾草种植技术。田占钲说：“会种庄稼就能种艾，施肥不多、不用打虫，一年能收四茬，每亩少说也能赚3000元……”“我回去种上试试。”“俺也种！”这堂田间讲习课还没结束，许多党员当场就下了决心，今年要带头交上一份脱贫“作业”。

如今，汝阳县在14个乡镇(工业区)220个村(社区)全部挂牌成立了讲习所，鼓励推广在田间地头、农家院落、生产一线等开展讲习，让党的十九大精神“走”进了群众心坎里。

“十九大报告绘蓝图，咱们跟党前进信心足；十九大报告指方向，咱们跟党前进有力量……”日前，在宜阳县香鹿山镇留村村，伴着该县流动讲习所讲习员的唱词，现场群众频频叫好。连日来，该县组织领导干部、党校教师及各类专家人才担任讲习员，利用两辆流动文化服务车到广大农村开展流动讲习，重点宣讲党的十九大精神、惠农政策和健康知识。

“流动讲习所把‘精神套餐’送到群众身边，打通了政策宣讲的‘最后一公里’。”宜阳县委有关负责人表示，除了流动讲习所，目前该县已建成新时代“三新”讲习所513个，为基层打造了一支“不走的讲习队”。

市委组织部有关负责人介绍，我市将整合各类资源，不断创新讲习方法，丰富讲习内涵，确保讲习实效，力争到今年年底前，实现全市各领域基层党组织“三新”讲习所的全覆盖，真正将融学思践悟于一体的新时代“三新”讲习所办成凝聚民心、发挥民力、推动民富的“大本营”！（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）