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去年洛阳居民人均消费16918元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:39

　　去年，我市城乡居民收入稳步提升，居民生活水平、生活质量不断提高和改善。市统计局抽样调查结果显示，去年我市居民人均消费支出16918元，比2016年增加1161元，增长7.4%。市民生活趋向——

　　饮食营养化穿着品牌化用品高档化

　　住宅配套化出行便捷化通信e网化

　　在居民消费性支出中，各类人均支出所占比重

　　食品烟酒

　　人均支出3635元，占21.5%，同比增长2.0%

　　其中，食品消费人均2365元，同比增长2.3%；饮食服务消费人均703元，占食品烟酒消费比重两成

　　衣着消费

　　人均支出1543元，占9.1%

　　其中衣类消费1234元；鞋类消费309元

　　居住消费

　　人均支出3406元，占20.1%，同比增长6.0%

　　其中，自有住房折算租金消费人均1541元，同比增长3.4%；其次为住房维修及管理消费人均1155元，同比增长5.6%

　　家庭生活用品及服务消费

　　人均支出1742元，占10.3%，同比增长23.7%

　　其中，家具及室内装饰品消费人均694元，同比增长55.7%；家庭服务消费人均41元，同比增长17.6%，家政服务消费占五成

　　其他商品和服务消费

　　人均支出487元,占2.9%

　　其中，其他用品人均消费329元，其他服务消费人均158元

　　医疗保健消费

　　人均支出1501元，占8.9%，同比增长7.5%

　　其中，医疗器械及药品消费577元,同比增长8.3%；医疗服务消费人均924元，同比增长7.1%

　　教育文化娱乐消费

　　人均支出1941元，占11.5%

　　其中，教育消费人均1183元，同比增长7.4%；文化娱乐消费人均758元，占教育文化娱乐消费比重为39.1%

　　交通通信

　　人均支出2663元，占15.7%，同比增长19.6%

　　其中，人均交通消费2018元，占交通通信消费比重为75.8%，同比增长21.9%；人均通信支出645元，占此项消费比重24.2%，同比增长12.7%

　　从调查情况来看

　　去年我市居民消费倾向为74.1%，也就是居民只用收入的七成多来消费，居民消费能力仍有很大的提升空间

　　从消费性支出结构来看

　　食品、衣着和居住占消费性支出的一半还多，意味着城镇居民收入用于基本生活消费支出的比重仍较高

　　调查人员表示

　　增加居民收入，合理引导消费，扩大消费需求，增加消费供给，加强产品质量安全保障，是实现居民消费持续增长的有效途径。在复杂的经济背景下，更要培育消费热点，拓展消费空间。在提倡消费多元化的同时，引导城镇居民的家电产品向智能型、节能环保型转变，继续扩大文化、旅游、娱乐、健身等消费需求，紧紧抓住汽车、家电“以旧换新”政策等新机遇，提升社会大众的消费热情（洛阳日报记者 李冰 通讯员 李宝华 制图 李银刚）
[ 责任编辑：席倩倩]
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