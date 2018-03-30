洛阳市区学校中招体育考试11日开考

记者近日从市教育局了解到，今年我市市区学校中招体育考试将于11日开考，2.2万余名考生参加考试。今年市区学校中招体育考试考点增至两个，考试时间缩短到一周。

记者近日从市教育局了解到，今年我市市区学校中招体育考试将于11日开考，2.2万余名考生参加考试。今年市区学校中招体育考试考点增至两个，考试时间缩短到一周。

市教育局相关负责人说，今年市区学校中招体育考试除了市一中考点，增加了市八中伊滨校区考点。根据安排，在洛河以北上初中的考生，可到市一中考点参加考试；在洛河以南上初中的考生，可到市八中伊滨校区考点参加考试。

今年，我市中招体育考试仍以满分70分计入考生中招总成绩。其中，七、八年级过程评价成绩10分(由学校评价)，九年级升学体育考试成绩60分。过程评价成绩目前已由各初中进行公示并上报至市教育局体艺卫站。（洛阳日报记者 郭秩铭）

中招体育考试相关注意事项和考试时间、考点

>>>>市教育局体艺卫站相关负责人对各测试项目的注意事项和犯规动作作出详细说明：



●立定跳远（满分17分）

注意事项：每名测试者有两次机会，记录其中成绩最好一次为该项目成绩。考试时不得穿钉鞋、皮鞋或塑料凉鞋。

犯规动作：起跳时要站在起跳线后，脚尖不得踩线；两脚应同时起跳，不能垫步或有连跳动作。考生两次均犯规，取消该项目成绩。

●篮球运球或足球运球二选一（满分17分）

这两项测试，考生均有两次机会，成绩取最好一次计入考生总成绩，两次犯规取消成绩。

篮球运球注意事项：考生应在起点线后持球站立，听到出发口令后，按要求单手运球依次过杆。需要特别注意的是，每次过杆时，考生应换手运球；测试中篮球脱手，若球仍在测试场地内，考生可捡回后在脱手处继续运球。

篮球运球犯规动作：出发时抢跑、人或球超出测试区域、未按要求完成运球路线、过终点时人球分离。

足球运球注意事项：考生应在起点线后准备，听到出发口令后向前运球并依次过杆，不得碰杆；考生和足球均越过终点线视为结束。

足球运球犯规动作：出发时抢跑、漏绕标志杆、碰倒标志杆、故意手球、未按照要求完成全程路线等。

●中长跑：男生1000米，女生800米（满分26分）

注意事项：测试使用的跑道为400米标准跑道，部分初中使用的是200米跑道，考生应避免跑错圈数。跑完后应缓慢走动，不要立刻停下，以免发生意外。



该负责人提醒考生，可以在清明节假期期间熟悉前往考场的路线，进入考点校园内查看考场、厕所位置等。如需进入考场（操场），考生则必须在自己所在初中学校的统一安排下集体前往。

市一中地址：夹马营路熙春西路口东南侧，市内可乘坐4路、57路、76路、57路76路等公交车前往。

市八中伊滨校区地址：伊滨区高铁大道光武大道口东侧，市内可乘92路、901路、969路、909路、967路、3师范学院1号专线等到该路口附近下车，步行前往。



>>>>各市区学校考试时间、考点表



4月11日

市一中考点

上午：市十一中、市四十五中、欧亚国际学校

下午：市三十六中、华林学校、市四十中、市五中、市四十九中、市十六中



4月12日

市一中考点

上午：市四中、市第二实验中学、建中实验学校、市五十六中、市东明外语实验学校

下午：洛阳外国语学校、市五十中

市八中伊滨考点

上午：诸葛一中、佃庄二中、市十五中、市五十一中

下午：李村二中、怒云中学、李村一中、华洋国际学校、洛龙区第六实验学校



4月13日

市一中考点

上午：市二十四中、市四十八中、红山一中、市五十八中

下午：东升三中、市四十四中、河洛中学

市八中伊滨考点

上午：市二外

下午：寇店一中、市十二中、枫叶国际学校、龙门第二实验学校、龙门第一实验学校、市四十七中、洛龙区第五实验学校



4月14日

市一中考点

上午：市东升二中

下午：市东升二中、市实验中学、市三十四中

市八中伊滨考点

上午：庞村三中、市十四中、梅森中学、高新一中、高新二中、高新三中、寇店二中

下午：庞村二中、古城中学、洛龙二中



4月15日

市一中考点

上午：市东方二中

下午：市东方二中、复兴中学、大所中学、华英外语实验学校、市五十五中、市回民中学、市五十二中、市五十四中

市八中伊滨考点

上午：寇店三中、龙城双语中学、市实验中学（厚载门校区）

下午：李村三中、洛龙区第一实验学校、洛龙区第二实验学校、洛龙区第七实验学校、市五十五中、国瑾中学、高新四中



4月16日

市一中考点

上午：东方外国语学校、市二十七中、邙山一中、市十八中、邙山二中、市三十二中

下午：市二十六中、市二十三中

市八中伊滨考点

上午：佃庄一中、洛阳师院附中、高新实验中学、洛阳国际学校、市四十一中

下午：庞村一中、洛龙三中、地矿双语学校、市十七中、龙盛中学



4月17日

市一中考点

上午：市六中、华夏外国语学校