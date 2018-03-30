嵩县完成村级党组织换届

清明假期，在村党支部换届选举中新当选的嵩县黄庄乡龙石村党支部书记李松伟，组织村民外出考察花椒、药材种植，忙得不亦乐乎。

清明假期，在村党支部换届选举中新当选的嵩县黄庄乡龙石村党支部书记李松伟，组织村民外出考察花椒、药材种植，忙得不亦乐乎。

36岁的李松伟长期在外务工，是村民眼中有知识、有头脑的致富能手。一上任，他就牵头制定了龙石村“三步走战略”：发展花椒、中药材种植，让村民不出家门有钱挣；发展旅游和农产品加工，让村集体有收入；建设扶贫企业，让贫困户先脱贫。

今年，嵩县把村级党组织换届工作作为一项重要政治工作抓好抓实，紧紧围绕提升基层党组织的组织力，坚持把政治标准放在首位，突出有理想信念和奉献精神、能带对路子，有经济头脑和致富本领、能带动发展，有良好品行和公道之心、能带正风气的“三有三带”标准，在全县范围内广泛开展“寻贤、访贤”活动，由乡镇党委书记带队，重点鼓励动员在外创业成功、公道正派、党员群众评价高、心系家乡发展的“乡贤”返乡参选村干部。

本次换届，嵩县按照“严格依法办事、坚持选民意愿”的原则，阳光操作，民主选举，在整个换届选举工作中，做到调查摸底到位，评议推荐到位，组织考察到位，选举环节到位；按照“五优先，十不宜”标准，突出对政治、作风、担当、能力、品行的考察，确保贤能人才入选；着重从违法乱纪、涉恶涉黑、正立案调查、处分期不满、拉票贿选等十个方面对候选人资格严格把关；认真做好选举前的各项准备工作，提高广大党员政策知晓率、到会率和参选率。

截至4月6日，全县322个村级党组织换届圆满结束，共选出村(社区)党支部委员1017名，一大批有知识、有能力、有干劲的年轻“双强”干部，成为乡村振兴战略的基层领头人。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 罗孝民 赵信）