提醒！文博路拓宽至六车道 洛阳博物馆门前可双向直行

继聂泰路可直通市府东街后，洛阳博物馆周边路网提升改造又传来好消息，文博路(原隋唐园北路)提升改造完成，华丽变身为双向六车道。

汽车从洛阳博物馆前直行通过

继聂泰路可直通市府东街后，洛阳博物馆周边路网提升改造又传来好消息，文博路(原隋唐园北路)提升改造完成，华丽变身为双向六车道。

文博路是洛阳博物馆前一条重要的东西向支路，西起隋唐城路，东至聂泰路，全长914米。改造前，文博路仅为一条宽26米双向四车道的路。由于该路为洛南经牡丹桥跨河通行的重要通道，随着车流量增大，在上下班高峰期，该区域频频出现拥堵。为了缓解交通压力，前往隋唐城路方向的机动车经过该区域需绕洛阳博物馆转个圈，但通过率十分有限。

为改善区域交通微循环，此次改造将文博路拓宽为红线宽41米，双向六车道，中间设中央隔离带，两侧设非机动车道、人行道和绿化带，设计时速30公里。

昨日，记者实地体验发现，道路标线、路灯等附属设施已全部完成，从隋唐城路拐入后一改以往局促的景象，变得宽阔通畅。而且反方向的车到洛阳博物馆后无须再绕行，通行顺畅度大大提高。

负责该项目施工的洛阳市政集团有关负责人提醒，附近仍有一处涵洞正在后续施工，偶尔会有施工车辆出入，市民夜间出行时仍需谨慎慢行。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 贾光明/文 记者 杜卿/图）