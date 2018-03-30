管线入地，让城市更美

昨日，家住洛龙区唐城御府小区的林先生从外地出差回来，发现家门口道路两侧的电线杆和空中的线网没了踪影。“管线清理后，看着舒服多了。”林先生说。

昨日，家住洛龙区唐城御府小区的林先生从外地出差回来，发现家门口道路两侧的电线杆和空中的线网没了踪影。“管线清理后，看着舒服多了。”林先生说。

3月下旬，我市启动文明城市创建“五项治理百日攻坚”行动，即交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”。作为市容市貌改造提升的一项内容，管线入地改造工程被列入其中，年底前，除11万伏和22万伏及以上电力高压线路外，完成其他电力管线入地工程。

我市对架空管线开展集中专项整治，改造拆除空中横跨街道、巷道的电源线、电话线、电视信号线、支撑线、挂晒线等各类架空管线，按照入地、入管等方式集中敷设，基本消除私接乱拉、影响城市景观和安全的现象，使市容景观环境明显改观。“实施管线入地工程，不仅有利于市容环境改善，也有利于用电安全。”洛阳供电公司运维检修部工作人员王朝乐说，除了架设电力线路，很多通信线路也架设在线杆上面，使得城市上空显得凌乱，也给安全用电带来隐患。

近日，在金城寨街与关林路交叉口施工现场，几名工人正在15米高的电线杆顶端拆除导线、金具等，为拔除线杆做准备。“这些道路预埋有管网，我们在拆除老线路的同时，再进行入地线路的替换，就可以正常供电了。”洛阳供电公司工作人员邓珂说，3公里长的一段道路，拆除架空线路、拔除线杆、完成线路替换调试，需要三四天时间。

一些老旧的背街小巷，虽然改造难度较大，有关部门也在强力推进此项工作。

近日，在市第一人民医院西侧的西通巷，多台挖掘机等工程机械在道路上挖沟、埋置管道。“我们采用半幅施工、分段攻坚的办法，抢抓进度，力争在最短的时间内完成任务，把对居民的影响降至最小。”负责现场施工的瀍河区建设局工作人员闫江说，瀍河区类似西通巷这样被纳入今年改造范围的道路有6条，都需要进行地下管网敷设和路面整修提升，工程量较大。目前，西通巷已完成穿线管预埋和土方工程。“在实施管线入地工程后，我们还将开展路面的整修提升，将现有路面改造成柔性柏油路面，更换人行道面板、道牙等，改善居民的出行质量。”闫江说。

据介绍，今年我市列入管线入地改造计划的道路有60条，目前已完成宜人路、政和路、定鼎门街、军民路、永泰街、兴洛东街等沿线改造工程，下一步电力部门将根据各区属道路管沟修建进度，及时跟进开展电力线路入地改造工作，确保任务按期完成。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 张静）