洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

管线入地，让城市更美
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:39

　　昨日，家住洛龙区唐城御府小区的林先生从外地出差回来，发现家门口道路两侧的电线杆和空中的线网没了踪影。“管线清理后，看着舒服多了。”林先生说。

　　3月下旬，我市启动文明城市创建“五项治理百日攻坚”行动，即交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”。作为市容市貌改造提升的一项内容，管线入地改造工程被列入其中，年底前，除11万伏和22万伏及以上电力高压线路外，完成其他电力管线入地工程。

　　我市对架空管线开展集中专项整治，改造拆除空中横跨街道、巷道的电源线、电话线、电视信号线、支撑线、挂晒线等各类架空管线，按照入地、入管等方式集中敷设，基本消除私接乱拉、影响城市景观和安全的现象，使市容景观环境明显改观。“实施管线入地工程，不仅有利于市容环境改善，也有利于用电安全。”洛阳供电公司运维检修部工作人员王朝乐说，除了架设电力线路，很多通信线路也架设在线杆上面，使得城市上空显得凌乱，也给安全用电带来隐患。

　　近日，在金城寨街与关林路交叉口施工现场，几名工人正在15米高的电线杆顶端拆除导线、金具等，为拔除线杆做准备。“这些道路预埋有管网，我们在拆除老线路的同时，再进行入地线路的替换，就可以正常供电了。”洛阳供电公司工作人员邓珂说，3公里长的一段道路，拆除架空线路、拔除线杆、完成线路替换调试，需要三四天时间。

　　一些老旧的背街小巷，虽然改造难度较大，有关部门也在强力推进此项工作。

　　近日，在市第一人民医院西侧的西通巷，多台挖掘机等工程机械在道路上挖沟、埋置管道。“我们采用半幅施工、分段攻坚的办法，抢抓进度，力争在最短的时间内完成任务，把对居民的影响降至最小。”负责现场施工的瀍河区建设局工作人员闫江说，瀍河区类似西通巷这样被纳入今年改造范围的道路有6条，都需要进行地下管网敷设和路面整修提升，工程量较大。目前，西通巷已完成穿线管预埋和土方工程。“在实施管线入地工程后，我们还将开展路面的整修提升，将现有路面改造成柔性柏油路面，更换人行道面板、道牙等，改善居民的出行质量。”闫江说。

　　据介绍，今年我市列入管线入地改造计划的道路有60条，目前已完成宜人路、政和路、定鼎门街、军民路、永泰街、兴洛东街等沿线改造工程，下一步电力部门将根据各区属道路管沟修建进度，及时跟进开展电力线路入地改造工作，确保任务按期完成。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 张静）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]腐乳、臭豆腐、豆豉真的健康吗？答案挺意外！
  • ·[健康]牙膏选错，牙刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]外阴反复瘙痒，或是“外阴白斑”惹的祸
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 定鼎门遗址博物馆南侧新增一个地标性...
  • “牡丹3号”盾构机下线
  • 提醒！文博路拓宽至六车道 洛阳博物...
  • 清明假期，洛阳市接待游客196.65万人次
  • 今年牡丹文化节开幕式4月10日晚在定鼎...
  • 洛阳兴洛湖畔话为民
  • 洛阳薰衣草庄园回应：塑料灯实为花灯 ...
  • 洛阳师范学院获批设立海外分校
  • 刘宛康对牡丹文化节开幕式组织实施工...
  • 伊水游园八里堂段绿化工程完工
    		•
    百姓呼声
    目前九都路快速化改造未纳入市政府改造计划
    城市快速路和一般道路有什么区别呢？
    精彩图片
    清明假期，洛阳市接待...
    王城公园清明假期迎赏...
    提醒！文博路拓宽至六...
    定鼎门遗址博物馆南侧...
    精彩热帖

    四月的王城公园

    吉祥富贵花中王

    筑路工人 为了洛阳更美好

    龙门石窟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605