连日来，日前正式开放的兴洛湖公园成了人们踏青休闲、健身娱乐的好去处。春日暖阳，人们流连忘返。让人们点赞的，除了美景如画，还有一件件大家看在眼里、记在心里的惠民实事。

俯瞰兴洛湖公园

“水美景美，一路上看不够，走一个多小时都不觉着累。”

“全家人专门坐车赶来，真是不虚此行。”

“这几年市里特别重视民生实事，城市变化大，老百姓得实惠。”

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连日来，日前正式开放的兴洛湖公园成了人们踏青休闲、健身娱乐的好去处。春日暖阳，人们流连忘返。让人们点赞的，除了美景如画，还有一件件大家看在眼里、记在心里的惠民实事。

兴洛湖畔乐开怀

美景如画游客如织

昨日上午，碧蓝的天空倒映在兴洛湖公园水面，让人心旷神怡。在牡丹大道南侧的牌坊广场，刚散完步的附近居民周海玉告诉记者：“我7点10分从家出来开始转，不知不觉就走了一个多小时。水系联通设计得可好，一路上还有绿树红花，走着看着，一点儿不觉得累。”

周海玉家住公园西侧几百米远的尚德苑小区。他说，现在从中央到地方都在全力打好污染防治攻坚战，就是让老百姓能有天蓝、地绿、水清的美丽生活环境。“处处绿树成荫，家门口就有这么好的公园，以后我天天都愿意来转。”周海玉说。

兴洛湖公园处于我市城市时代轴线南端，东西宽300米，南北长1700米，总占地面积543亩，其中绿地面积276亩、水体面积171亩。公园依市政道路被自然划分成5个区域，共设置亲水平台、木栈道等17处。

沿着木栈道，游人仿佛行走在湖面，抬眼望去，远处的龙门西山清晰可见，自然风貌与附近的高楼林立相映成辉。头戴白色帽子的张建设、王淑萍夫妇手持自拍杆，一路上不时驻足拍照。他们家住西工区解放路附近，今天是专门坐公交车来逛兴洛湖公园的。张建设说，两人都已退休，经常跟着团出去旅游，逛了不少景区，兴洛湖公园的美景和设施一点儿也不比景区差。

“听说又建好了个大公园，我们专门约着来逛逛，真是不虚此行。”市民牛竹巧说。

小游园里盛开的牡丹

民生实事市民点赞

兴洛湖公园最南端紧邻通衢路，路对面就是高铁龙门站。记者在这里遇到了几位来洛游玩的外地游客。

“听说高铁站旁建了一个大公园，我们一下火车就赶紧过来转转，反正时间充裕，孩子家离得也不远。”来自山东曲阜的赵女士告诉记者，她今年63岁，儿子在洛阳工作，上次来洛探亲还是3年前。“公园亭台水榭设计得很漂亮，加上树木、繁花的映衬，很有江南水乡的韵味。”赵女士说。

来自广州的孙丹女士表示，在寸土寸金的城市核心地带，开辟出一块纯公益性质的绿地生态公园免费对市民开放，这是洛阳市坚持以人民为中心发展思想的体现。

兴洛湖公园充分设置便民设施，体现以人为本。园内有许多广场，其中面积较大的休闲健身广场有5处，广场上设有休闲座椅；园内设有5处公厕，全部以旅游公厕标准建设，配有第三卫生间、儿童洗手台等设施，方便游人使用。

风和日丽，市民鲍甲午专程骑三轮车带98岁的母亲、95岁的父亲前来观景。“四五个湖连成串，两位老人看得可开心。园路设施也不错，老年人走着可放心。”鲍甲午说。

“这是实打实的民生实事。我们家门口有这么好的休闲健身公园，感觉挺幸福。”家住紫金风景线小区的退休教师陈秀英表示，城市建设就要着眼于细节，体现出以人为本，这样的城市才更温暖。

街头小游园鲜花盛开、绿树成荫

一件接着一件办 一年接着一年干

“这几年，咱们洛阳变化真是大啊。年年市里都下可大劲儿办好民生实事，给老百姓带来了获得感、幸福感。”家住隆安富阳花园的孟宪军老人说。

孟宪军老人平常喜爱读书看报，对于民生实事的报道尤其关心。“就拿小游园来说，这两年在洛阳遍地开花。附近牡丹大道、伊洛路、望春门街都建有小游园，真是‘开窗见绿、出门进园’。”他说。

带女儿前来逛公园的崔女士，则对去年我市大幅提高集中供热普及率称赞不已。她家住的涧西区南华公寓小区是老旧小区，去年首次用上了集中供热。“市里办的民生实事真暖心。”崔女士说。

我市自2016年提出建设小游园以来，已建成投用97个，今年还要建设50个；去年全市新增集中供热面积1030万平方米，集中供热普及率达到70.6%，增幅创历年之最。

前不久，我市下发《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，继续从全市人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，集中办好关系群众切身利益的重点民生实事。今年，我市将集中完成11个方面59项重点任务，涉及脱贫攻坚、教育、文化体育、医疗卫生、就业创业、社会保障、公共安全、城建交通、住房改善、环境保护、便民等方面。

民生实事，承载着人民群众对美好生活的向往，就得一件接着一件办、一年接着一年干！（洛阳日报记者 郭宁康 孟山 记者 曾宪平 梅占国 刘冰 摄）