从中船重工七二五所十年磨一剑摘取“全国质量奖”，到洛阳中硅高科斩获“中国专利金奖”，再到连续两届国家科学技术奖励大会分获五项、七项大奖，我们这座“有着创新动力和能力的城市”，一再刷新着“洛阳创新”的高度。

从中船重工七二五所十年磨一剑摘取“全国质量奖”，到洛阳中硅高科斩获“中国专利金奖”，再到连续两届国家科学技术奖励大会分获五项、七项大奖，我们这座“有着创新动力和能力的城市”，一再刷新着“洛阳创新”的高度。

有“创新力”，才有“高质量”。经济迈向高质量发展阶段，既是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，也是创新活跃期、发展机遇期，唯有主动作为、乘势而上，不断抢占“智”高点，才能开创发展新境界。“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机”。

翻看洛阳去年“成绩单”，与生产总值突破4000亿元相伴，洛阳经济发展呈现前所未有的质量之变、结构之变、动力之变。这背后，是洛阳对着力发挥优势打好“四张牌”的一以贯之，是自创区、自贸区“双区叠加”战略红利的持续释放，是洛阳瞄准创新能力不强这一短板，加快构建现代创新体系、打通“四个通道”、促进“四链融合”的久久为功。

“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”置身共和国的创新大潮，拥抱“创新的又一个春天”，让新技术、新业态、新模式开花结果，让市场和技术和谐共振，我们定能在量的积累中迎来质的飞跃，“创”出一片发展“新”天地。（洛 平）