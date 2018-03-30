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大风吹倒行道树 爱车“躺着也中枪”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-08 08:20

　　昨日，市民乔先生@洛阳晚报官方微博：6日的风真大，我在路口等红灯，一棵树被风吹倒砸坏我的车后窗玻璃，我想借此事提醒大家，大风天出门注意安全。

　　6日上午，乔先生驾车载着爱人在周山路与银川路交叉口等红灯。突然哐当一声响，车身随之晃动。等俩人回过神来，扭头一看发现车后窗玻璃损坏严重，原来是风把行道树刮倒，砸在了车上。

　　乔先生说，倒下的树直径约25厘米，树根有些腐烂，万幸的是，他与爱人并无大碍。随后，他拨打110报警反映此事。

　　园林部门工作人员到场，先用电锯将树上的树枝清理干净，然后用吊车把树干从车上移开。后经协商，工作人员让乔先生将受损的车开到一家指定维修厂维修，相关费用由他们出。

　　“爱车修好得四五天时间。”乔先生说，幸亏倒下的树没砸住路人，不然后果不堪设想。

　　这场大风还给不少人带来麻烦：在启明南路附近一小区，大风将楼上一水泥块吹落，砸中一辆车……（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：崔利利]
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