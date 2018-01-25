创新引领洛阳高质量发展

158个“洛阳支座”撑起港珠澳大桥，“洛阳连接器”为“复兴号”动车组构筑“安全线”，“洛阳造”平视显示器为C919擦亮“眼睛”……前不久，电影《厉害了，我的国》热映，“中国高度”“中国深度”“中国速度”惊艳世人，不少工程闪烁着“洛阳元素”的光芒。厉害了，“洛阳创造”！

158个“洛阳支座”撑起港珠澳大桥 （新华社发）

158个“洛阳支座”撑起港珠澳大桥，“洛阳连接器”为“复兴号”动车组构筑“安全线”，“洛阳造”平视显示器为C919擦亮“眼睛”……前不久，电影《厉害了，我的国》热映，“中国高度”“中国深度”“中国速度”惊艳世人，不少工程闪烁着“洛阳元素”的光芒。厉害了，“洛阳创造”！

创新被列为五大新发展理念之首。习近平总书记调研指导河南工作时明确要求，河南要发挥优势打好“四张牌”，其中之一就是实施创新驱动发展。

市委、市政府将“科技创新能力更强”列为“四高一强一率先”奋斗目标之一，加快构建现代创新体系，着力打通“四个通道”、促进“四链融合”，让创新引领着全市高质量发展破浪前行。

去年，洛阳生产总值首次突破4000亿元大关，达到4343.1亿元，同比增长8.7%，高于全省增速0.9个百分点，创新正隆起洛阳高质量发展脊梁。

“两区同建”，解好创新方程式

大地回春，牡丹飘香。

4月，恰逢郑洛新国家自主创新示范区获批建设两周年、中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区挂牌一周年，洛阳也迎来了交上改革、创新答卷的重要时间节点。

“嗞嗞嗞……”前不久，在洛阳拓博尔铁路设备有限公司车间，金属铣磨声清脆回荡，我国首台国产钢轨铣磨机器人下线。所过之处，锈迹斑斑的老钢轨瞬间铮亮如新。

该公司董事长刘博没有想到，在洛阳自创区、自贸区便利、优惠政策支持下，产品从签约到下线，仅用了1年零4个月，让钢轨铣磨机器人成功跻身“中国首台套”！

解好创新驱动发展的方程式，改革是“点火器”，创新是“助推器”。我市抢抓国家自创区、自贸区“双区叠加”机遇，让改革与创新两个轮子一起转，培育创新沃土，争当全省创新发展排头兵和郑洛新国家自主创新示范区领头羊。

——做好简政放权的“减法”。洛阳自贸区先行先试“集群注册”登记、率先推出“容缺受理”；推行项目承诺制，企业申请资料由153项减少到15项；引进首席信息官，快速推进“一次办妥”政务服务体系，诞生了省内首例“证照分离”行政审批。

——做好创新创业的“加法”。洛阳自创区出台创新“金十条”“人才新政30条”等50余项支持创新政策，北京推介会集中签约的40个创新项目加速实施，科技创新券发放额和兑现额均居全省之首。

两年来，洛阳自创区、自贸区敢于闯、勇于试，结出累累硕果——

格力来了，总投资约150亿元的格力洛阳自主创新智能制造基地落户；银隆来了，总投资150亿元的银隆新能源汽车整车生产基地建设正酣；洛阳军民融合先进技术研究院签约启动，洛阳军民融合产业园建设加速推进，军民深度融合发展驶入快车道……

重大战略机遇叠加下，洛阳创新驱动新引擎已成功引燃，爆发出澎湃强劲的新动力！

“洛阳造”F-60、F-120工业级无人直升机近日成功首飞 记者 常世峰 通讯员 王思臣 张红星 摄

倍增加速，创新能力攀高峰

从一个30人的小公司起步，到成功登陆A股市场，再到发布我国首支鸡新支流(Re-9株)基因工程三联灭活疫苗，省级创新龙头企业普莱柯公司这几年自主创新捷报频传。

没有创新主体，科技创新就是无源之水；没有创新平台，人才会聚就是空中楼阁。

2016年年底，我市高位谋划了“双倍增”行动，提出以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，实施创新主体倍增；以科技园区、孵化器、众创空间、研发平台、公共技术服务平台建设为主攻方向，实施创新平台倍增。

去年，我市依据《关于构建现代创新体系的指导意见》，先后配套出台了《洛阳市培育创新型企业实施办法》等科技创新扶持奖励政策47项，形成了“1+3+N”政策体系，实施“普转科、科升高、高企提升”三大计划，让“飘红”的数据遍布“双倍增”行动一线。

一批高水平创新主体强势崛起——

我市新增省级创新龙头企业12家，总数增至20家，占全省的1/5，同比增长150%；新增高新技术企业107家，总数达到337家，同比增长118%；新增科技小巨人企业5家，实现“零的突破”。

一批高质量创新平台快速涌现——

我市新增国家级平台11个，同比增长38%；新增省级工程技术研究中心等省级研发平台97个，同比增长142%；新增市级工程技术研究中心等市级研发平台288个，同比增长58%。

专利，是一个地区创新能力的反映。去年，全市专利申请量突破万件大关，技术合同成交额创历史新高，同比增长32.6%。“双倍增”行动“开门红”完美呈现，正为河洛大地积聚更多高质量发展新动能！

省内首家CMA认证动物疫病检测实验室落户洛阳 记者 常世峰 通讯员 郑世孝 摄

要素汇聚，产业迈向中高端

借力创新，老工业基地脱胎换骨，产业加速迈向中高端。

数字说话：去年，我市规模以上工业实现利润同比增长50%，增速创10年新高！

成绩背后，反映的是洛阳不断汇聚知识、创新、人力资本等经济发展高级要素，让科技创新迸发出“乘数效应”。

“引”字发力，“院士经济”挺进创新前沿——

在中钢洛耐院，通过引入我国无机陶瓷材料专家江东亮院士，企业开发出碳化物材料系列新产品，新增经济效益高达10亿元，谱写了院士团队与“10亿元大产业”的精彩故事。

近年，我市大力开展院士引进工作，实现引来一个院士、带来一个团队、撑起一片产业。目前，我市有省级院士工作站36个，共享两院院士38名，催生了引领产业转型、加速创新发展的“院士经济”。

“智”字点睛，“洛阳制造”向更高端跃升——

中国经济从“汗水型经济”走向“智慧型经济”背景下，我市以创新为引领，将机器人及智能装备产业作为老工业基地转型升级的突破口。

中信重工投身特种机器人研发领域，稳居国内特种机器人市场占有率首位。农机龙头中国一拖集团也投资建设“新型轮式拖拉机智能制造工厂”，打造国际一流的新型轮式拖拉机智能制造新模式。

去年，全市机器人及智能装备产业实现主营业务收入1045亿元，同比增长25.2%，连续多年保持高速增长态势！

“融”字为径，科技成果转化亮点涌现——

机制一新，满盘皆活。2016年以来，我市强力推进地企合作，先后召开了9次地企合作联席会议，签约科技合作项目和传统企业智能化改造项目167个，总金额182.23亿元，其中31个项目已成功落地转化，企业加快融入地方发展。

中原军民融合产业联盟会员单位超百家，中航光电新技术产业基地等47个军民融合产业项目去年完成投资70亿元，中信重工与郑州信大先进技术研究院合作开发工业CT仪，让“深居”军事院校的“黑科技”落地转化……我市不断挖掘军民深度融合发展的“富矿”，军地“两张皮”的困局正在被逐渐打破，地方“独舞”正逐步演变成军地“共舞”！

新时代开启新征程，新时代呼唤新作为。随着创新驱动发展战略的深入实施，洛阳高质量发展的成色更足、后劲更大，必将迈上新高度、实现新跨越！（洛阳日报首席记者 张锐鑫）