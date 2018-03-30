首个关于牡丹花情预测的河南省地方标准发布

昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，由王城公园牵头制定的首个关于牡丹花情预测的河南省地方标准近日发布。该标准详细叙述了牡丹开花物候期、牡丹早中晚花品种、初花期预测等内容，为今后我省各大牡丹观赏园预测牡丹花期提供了重要参考依据。

昨日，《洛阳晚报》记者从市城市管理局获悉，由王城公园牵头制定的首个关于牡丹花情预测的河南省地方标准近日发布。该标准详细叙述了牡丹开花物候期、牡丹早中晚花品种、初花期预测等内容，为今后我省各大牡丹观赏园预测牡丹花期提供了重要参考依据。（>>>>专题）

该标准将牡丹开花物候期(牡丹从混合芽萌动到开花)按照外部形态变化分为10个阶段：萌动期、发芽期、立蕾期、风铃期、圆桃期、平桃期、破绽期、初开期、盛花期和末花期。

在自然状态下，牡丹早花品种每年4月初开放，常见品种有黑海撒金、大桃红、紫霞绫、小桃红、向阳红等；牡丹中花品种在牡丹早花品种初开后3天至5天(4月中上旬)陆续开放，常见品种有洛阳红、二乔、姚黄、墨楼争辉、珊瑚台等；牡丹晚花品种每年4月中下旬至5月初开放，常见品种有夜光白、暮春红、红玉、菱花湛露、赤龙焕彩等。

王城公园工程师马晓洁介绍，该标准依托该园多名牡丹专家多年积累的花情预测数据编制而成。2016年5月，该标准编制起草小组成立，经过一年多的时间编制完成。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）