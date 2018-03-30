清明假期“丢娃”事件频发 警方提醒注意出行安全

昨日，金谷派出所民警致电本报记者：清明假期是大家娱乐放松的时候，而我们则是忙的时候，这几天我们接到不少寻找孩子的求助，大家在游玩时一定要看管好孩子。

昨日，金谷派出所民警致电本报记者：清明假期是大家娱乐放松的时候，而我们则是忙的时候，这几天我们接到不少寻找孩子的求助，大家在游玩时一定要看管好孩子。

6日16时许，金谷派出所民警王伟国与同事在王城公园北门附近巡逻，一名老先生走到他跟前，神色慌张地说：“警察同志，我孙子不见了，麻烦你们帮忙找找吧！”王伟国边安抚老先生边询问情况，老先生说他姓马，当日带着8岁的孙子到王城公园游玩，他接了个电话，转眼孙子就不见了，他慌得四处寻找未果。

王伟国了解孩子的体貌特征后，认为孩子不会走远，遂与同事分头寻找。找了近20分钟，王伟国在猴山附近发现一个男孩，其身边没大人。后经核实，该男孩正是马老先生的孙子。老人得知孙子已找到，激动得差点儿哭出来。

5日，王伟国的同事贾宝强同样在王城公园遇到有人求助。一名4岁的男孩与外公外婆走散了，最终，贾宝强在公园正门附近找到了孩子的外公外婆，此时两位老人也正急着寻找小外孙。

“仅6日我们就接到至少5起寻找孩子的求助。”王伟国说，假期公园里人多，大家一定要看管好自家孩子，以免孩子走失。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 李杰）