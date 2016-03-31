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清明假期，洛阳市接待游客196.65万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-08 08:12

　　龙门石窟吸引了大量游客 记者 张怡熙 摄

　　刚刚过去的清明假期，我市旅游市场迎来高峰。昨日，记者从市旅发委了解到，截至昨日18时，全市共接待游客196.65万人次，其中全市各旅游景区(点)接待游客163.88万人次，市区主要旅游星级饭店平均入住率达75.31%。>>>>专题

　　市旅发委相关负责人介绍，今年清明假期我市旅游市场主要呈现以下特点。

　　惠民政策进一步催热旅游市场。今年牡丹文化节期间，我市在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策的基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，不断增强群众幸福感和获得感，实实在在的惠民措施，进一步催热了我市旅游市场。

　　赏花游持续升温。今年牡丹文化节中国国花园游园会文艺演出、王城公园牡丹盆景暨梅花鹿标本精品展、隋唐城遗址植物园大型情景剧《武则天游春》……清明假期，我市各牡丹观赏园推出了丰富多彩的文化旅游活动，吸引了大批市民和游客。据统计，中国国花园共接待游客9.7万人次，王城公园共接待游客9.7万人次，隋唐城遗址植物园共接待游客4.9万人次。

　　历史文化游火热。我市历史文化景区在赏花游的带动下，保持了较好的旅游接待势头。其中，龙门石窟共接待游客15.14万人次，白马寺共接待游客9.3万人次，洛阳博物馆共接待游客7.9万人次，隋唐洛阳城国家遗址公园共接待游客3.27万人次。

　　生态休闲游受青睐。清明假期，栾川县、嵩县、孟津县等举办的油菜花节、桃花节、樱花节等活动吸引了不少市民和游客，带热了我市生态休闲游，老君山、白云山等生态游景区游人如织。（洛阳晚报记者 王澍 通讯员 李文渊）
[ 责任编辑：史戎戎]
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