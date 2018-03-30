牛！洛阳一头“个性”母牛爬上屋顶散步

昨日，新安县铁门镇的田先生告诉记者一件趣事：家里的母牛突然挣脱缰绳，沿着楼梯爬到房顶，不管他和家人怎么驱赶这头母牛，它就是不下楼。
昨日，新安县铁门镇的田先生告诉记者一件趣事：家里的母牛突然挣脱缰绳，沿着楼梯爬到房顶，不管他和家人怎么驱赶这头母牛，它就是不下楼。
田先生告诉记者，这头母牛是10天前刚买回来的，有1岁多。“它可能是对新环境不熟悉，受惊吓后挣脱了缰绳。”田先生说，昨日10时许，他和家人发现这头母牛在房顶上哞哞叫，“上到房顶的平台只有楼梯一条路，这牛成精了？还知道爬楼梯！”
田先生随后和家人上楼，准备将这头母牛套住牵下楼，但受惊吓的母牛死活不让人靠近，僵持一个多小时，还是没能将这头牛驱赶到楼下。其间，他还无奈地拨打110报警求助。最终，他求助卖牛的老乡，请老乡来劝一劝这头倔脾气的母牛。
临近中午，母牛的原主人到场后安抚了一会儿母牛，给它套上绳子顺利地牵下了楼。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 崔跃国）
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