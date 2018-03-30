洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳男子粗心忘拔钥匙 电动车竟被“保安”顺走
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-08 08:18

　　昨日，记者从南昌路派出所得知一件事：60多岁的柳某到医院看病，见一辆电动车没拔钥匙就把车骑走，被抓后他还觉得这不算偷盗，最多是占个小便宜。

　　民警说，近日，市民任先生拨打110报警称，他骑电动车到涧西区天津路上一家医院看病，停放电动车时忘拔车钥匙了，哪知离开几分钟，电动车就被人偷走了。

　　南昌路派出所治安管理大队三中队民警调阅医院监控视频发现，任先生停车离开后，一个身穿保安制服的男子随即骑走了电动车。民警进一步调查获知，这个犯罪嫌疑人曾乘坐一辆出租车来到医院，他们分兵两路追查。

　　数小时后，民警查实该男子是洛阳某保安公司下属一执勤点的保安柳某，并在柳某居住地找到被盗电动车。柳某被抓后交代，事发当天，他到医院看完病后，看到有一辆电动车的钥匙未拔，便见财起意，将车骑回家。柳某还觉得，“我这不算偷盗，最多是占个小便宜”。

　　目前，柳某已被警方刑事拘留，案件正在进一步处理中。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]腐乳、臭豆腐、豆豉真的健康吗？答案挺意外！
  • ·[健康]牙膏选错，牙刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]外阴反复瘙痒，或是“外阴白斑”惹的祸
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 定鼎门遗址博物馆南侧新增一个地标性...
  • “牡丹3号”盾构机下线
  • 提醒！文博路拓宽至六车道 洛阳博物...
  • 清明假期，洛阳市接待游客196.65万人次
  • 今年牡丹文化节开幕式4月10日晚在定鼎...
  • 洛阳兴洛湖畔话为民
  • 洛阳薰衣草庄园回应：塑料灯实为花灯 ...
  • 洛阳师范学院获批设立海外分校
  • 刘宛康对牡丹文化节开幕式组织实施工...
  • 伊水游园八里堂段绿化工程完工
    		•
    百姓呼声
    目前九都路快速化改造未纳入市政府改造计划
    城市快速路和一般道路有什么区别呢？
    精彩图片
    清明假期，洛阳市接待...
    王城公园清明假期迎赏...
    提醒！文博路拓宽至六...
    定鼎门遗址博物馆南侧...
    精彩热帖

    四月的王城公园

    吉祥富贵花中王

    筑路工人 为了洛阳更美好

    龙门石窟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605