洛阳男子粗心忘拔钥匙 电动车竟被“保安”顺走

昨日，记者从南昌路派出所得知一件事：60多岁的柳某到医院看病，见一辆电动车没拔钥匙就把车骑走，被抓后他还觉得这不算偷盗，最多是占个小便宜。

昨日，记者从南昌路派出所得知一件事：60多岁的柳某到医院看病，见一辆电动车没拔钥匙就把车骑走，被抓后他还觉得这不算偷盗，最多是占个小便宜。

民警说，近日，市民任先生拨打110报警称，他骑电动车到涧西区天津路上一家医院看病，停放电动车时忘拔车钥匙了，哪知离开几分钟，电动车就被人偷走了。

南昌路派出所治安管理大队三中队民警调阅医院监控视频发现，任先生停车离开后，一个身穿保安制服的男子随即骑走了电动车。民警进一步调查获知，这个犯罪嫌疑人曾乘坐一辆出租车来到医院，他们分兵两路追查。

数小时后，民警查实该男子是洛阳某保安公司下属一执勤点的保安柳某，并在柳某居住地找到被盗电动车。柳某被抓后交代，事发当天，他到医院看完病后，看到有一辆电动车的钥匙未拔，便见财起意，将车骑回家。柳某还觉得，“我这不算偷盗，最多是占个小便宜”。

目前，柳某已被警方刑事拘留，案件正在进一步处理中。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）