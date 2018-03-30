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故障致西工区部分区域停电 洛阳供电公司彻夜抢修

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-08 08:18

　　6日16时前后，西工区部分居民小区、商铺等陆续停电，涉及王城大道、玻璃厂路、解放路等路段及周边区域。截至昨日18时记者发稿时，经国网洛阳供电公司彻夜抢修，停电区域供电已基本恢复正常。

　　当日21时44分，网友@喀秋莎出发吧在微博上问：“王城大道附近下午就开始停电了，是什么原因？什么时候能来电？”

　　6日22时35分，洛阳供电公司官方微博发消息：“6日，我市王城大道丽春路附近电缆沟内电缆过热冒烟引起10千伏供电线路跳闸，造成市区部分用户供电受到影响。故障发生后，国网洛阳供电公司迅速组织抢修队伍，紧张开展抢修工作，确保尽早恢复供电。”

　　6日22时40分前后，记者拨打了电力系统的服务热线95598，客服人员告诉记者，此次停电影响范围涉及王城大道、玻璃厂路、解放路等地，其中，涉及居民小区八九个，停电故障点多，抢修难度大，预计7日凌晨抢修完毕。

　　随后，记者从现场抢修工作人员处得知，除了那处电缆沟电缆过热冒烟，跟其相关的胜利路变电站还发生多条线路跳闸情况，这才造成多地停电。

　　此外，记者从洛阳北控水务集团相关部门得知，因供电线路发生故障，临涧水源跳闸，给王城大道附近向北至纱厂路、黄河路以东的区域供水带来一定影响。随后，他们立即启动应急预案，启用备用线路，未对供水造成明显影响。

　　昨日10时许，记者再次来到九都路与王城大道交叉口附近，十几名洛阳供电公司工作人员正对电缆进行抢修。工作人员说，用电负荷过大加之时间久了电缆会出现老化。他们发现电缆沟内的电缆起火，部分电缆已被烧坏，该区域的相关变电站发生了短路跳闸。

　　随后，记者再次拨打电力系统的服务热线95598，客服人员说，根据洛阳供电公司反馈的信息，由于故障情况复杂，部分居民恢复供电将延期。

　　截至昨日18时记者发稿时，停电区域供电已基本恢复正常。(洛阳晚报记者 余子愚)
[ 责任编辑：崔利利]
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