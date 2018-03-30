徜徉中国国花园 花香蝶舞游人醉

昨日，在中国国花园蝴蝶鸟语林里，翩翩起舞的蝴蝶引来不少游客驻足拍照。目前，该园内各色牡丹已大面积盛开，伴着牡丹的芬芳，彩蝶翩然起舞，给游客带来别样的游园赏花体验。此外，今年牡丹文化节期间，中国国花园还为游客送上不少新亮点，咱们一起看看吧！

蝴蝶恋花

游人如织

昨日，在中国国花园蝴蝶鸟语林里，翩翩起舞的蝴蝶引来不少游客驻足拍照。目前，该园内各色牡丹已大面积盛开，伴着牡丹的芬芳，彩蝶翩然起舞，给游客带来别样的游园赏花体验。此外，今年牡丹文化节期间，中国国花园还为游客送上不少新亮点，咱们一起看看吧！

新增赏花木栈道

打造赏花新视野

作为千亩牡丹主题公园，中国国花园以牡丹品种集中、种植面积大和如画的风景蜚声中外。园区内种植牡丹750多亩，涵盖九大色系的1080多个品种65万余株。尤其是该园的黑、绿、黄等珍稀牡丹品种，色泽艳丽、姿态万千，每年都有无数中外游客慕名前来。

目前，中国国花园内秋翁遇仙亭、唐风隋影广场、留芳园等处，已有约200个品种9.1万株牡丹开放。其中，新岛辉、如花似玉、蓝月亮、迎日红、藏枝红等约4.5万株盛开；红宝石、雏鹅黄、白雪塔、霓虹焕彩等约4.6万株初开。

此前，中国国花园已在衍秀湖东侧打造中开品种地块赏花木栈道，今年，该园又在西区早开牡丹观赏区，投资12万元建设了占地380平方米、长90米的早开园赏花木栈道，为游客打造了牡丹鉴赏新视野。伴着牡丹清香走上栈道，游客可瞬间徜徉于花海之中，“零距离”领略国色的妩媚与芬芳。

此外，该园还在园区中部的丹辉园内，按照牡丹九大色系彩绘出九个不同的牡丹花景柱，高大秀美的花景柱成为不少游客拍照的“好搭档”。

防雨遮阳智能大棚

延长牡丹花期

去年，该园引进并种植优良牡丹品种9500株，嫁接储备精品牡丹苗2万株。为保证花期的连续性，让游客在整个牡丹文化节期间都能欣赏到盛开的牡丹，该园新建了紫斑牡丹园，引进晚开紫斑牡丹品种20个900株。同时，在国色广场、欧阳修广场、二乔亭广场、花王花后广场和开元富贵广场大面积集中种植涵盖九大色系的晚开精品牡丹，花开后将搭建2万多平方米的防雨、遮阳棚，棚内外温差5℃至7℃，可将牡丹花期向后延迟一周，确保人到花开、花节有花，让晚到游客不留遗憾。

去年，该园投资近50万元在国花台东南搭建新型防雨遮阳智能钢构大棚。大棚占地约4000平方米，为娇艳的牡丹遮风挡雨，避免花开后受风雨侵袭，进一步延长观花期。因此，即便游园时遇到下雨也没关系，棚下的牡丹更加娇艳欲滴，漫步在牡丹花丛中，和着悠扬的乐曲，看着棚外柔柔的春雨，也别有一番风景。

无线网络覆盖

赏花晒图不费流量

和雍容华贵的牡丹合张影，怎能不发朋友圈晒一晒？手机连上中国国花园内的无线网络，发多少都不心疼流量。

今年，中国国花园扩大了园区内无线网络的覆盖面积，在主要的赏花区均有网络覆盖点，为游客上网提供便利。

同时，为方便游客了解牡丹和其他园林植物，全园安放了牡丹品种介绍牌600个，植物品种介绍牌300个，并制作了二维码，只要拿手机扫一扫，就能获悉品种信息。

今年牡丹文化节期间，园区内几乎每天都有文化演出活动，其中有“万人小手画牡丹”“汉服汉文化展示”“模特走秀”、鼓乐表演、牡丹诗词展示和诵读快闪等。（洛阳晚报记者 智慧 特约通讯员 邵安领/文 记者 李卫超/图）