无人机成环保督察新利器

4日，20台无人机被分发至我市各县(市)区环保部门，用于环保督察工作。市环保局相关负责人介绍，这批无人机将用于工地扬尘巡查及重污染天气应急等。本次发放的无人机单次飞行时间可达25分钟，飞行高度可达122米，白天夜晚均可飞行。

4日，20台无人机被分发至我市各县(市)区环保部门，用于环保督察工作。市环保局相关负责人介绍，这批无人机将用于工地扬尘巡查及重污染天气应急等。本次发放的无人机单次飞行时间可达25分钟，飞行高度可达122米，白天夜晚均可飞行。 4日，20台无人机被分发至我市各县(市)区环保部门，用于环保督察工作。 市环保局相关负责人介绍，这批无人机将用于工地扬尘巡查及重污染天气应急等。本次发放的无人机单次飞行时间可达25分钟，飞行高度可达122米，白天夜晚均可飞行；在完成规划航线后能自动精确垂直降落于起飞地点，今后将成为环保督察人员的“千里眼”，工作人员可操控无人机到达指定地点进行高空拍照取证。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 翟倩然）