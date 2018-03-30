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洛阳警方动员广大群众积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-06 08:25

　　昨日，市公安局在龙门石窟街道办事处龙门社区召开扫黑除恶专项斗争动员会，动员广大群众积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索。

　　近日，我市扫黑除恶专项斗争再传捷报，我市警方成功打掉了王某、李某涉黑涉恶犯罪团伙，已抓获团伙成员6名。我市扫黑除恶专项斗争开展以来，共接到群众举报线索600余条，打击处理了一大批犯罪分子；市公安局统一组织、异地用警，一举抓获了潜逃5年之久的6名涉黑涉恶犯罪逃犯。

　　下一步，我市将广泛宣传发动、动员广大人民群众、基层干部检举揭发、指证涉黑涉恶问题。各乡镇(街道)、村(居)将结合学习例会、党员活动日、宣传栏、公益广告等多途径、多形式，向辖区广大党员干部群众传达习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院开展扫黑除恶专项斗争的决策部署和重大意义。

　　警方呼吁广大群众积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索，对群众的举报，公安机关将严格保密，一查到底。对举报线索协助侦破涉黑涉恶案件的举报人，将予以奖励。市公安局举报电话：0379-110,0379-63133482，17737738415；举报电子邮箱：lysshcebgs@163.com。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王浩 石渊博）
[ 责任编辑：孙阳丹]
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