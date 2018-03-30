洛阳市纪检监察机关将对全市村(社区)“两委”换届纪律加强监督检查

今年上半年，全市村(社区)“两委”将集中进行换届。记者昨日从市纪委获悉，我市纪检监察机关将加强换届纪律监督，防止和抵制各种不正之风的干扰，进一步营造风清气正的换届环境。

今年上半年，全市村(社区)“两委”将集中进行换届。记者昨日从市纪委获悉，我市纪检监察机关将加强换届纪律监督，防止和抵制各种不正之风的干扰，进一步营造风清气正的换届环境。

市纪委日前下发的相关工作方案指出，广大党员干部和群众特别是候选人要自觉按照省纪委监察委、省委组织部和省民政厅“两委”换届“六个做到、六个严禁”的要求，严格执行相关规定。各级纪检监察机关要以“零容忍”的态度严肃换届纪律，对以下“八个严禁”重点开展监督检查：一是严禁突击花钱，私分公款(物),滥发奖金、补贴或纪念品，隐瞒、截留、坐支、挪用集体资金，以及低价处理集体资产等；二是严禁向选举人赠送现金、存单、银行卡、会员卡、有价证券、支付凭证或实物等；三是严禁为选举人提供吃请、旅游、休闲、健身、娱乐等消费活动；四是严禁以慰问、帮扶、交保证金名义向选举人变相赠送财物；五是严禁策划与指使他人利用宗教、宗族、家族或者黑恶势力干扰、操纵、破坏选举；六是严禁以许诺当选后赞助村级组织或群众团体活动经费、免除村民债务、给予选举人其他利益或好处等进行拉票；七是严禁以贿赂等手段诱使或收买选举工作人员在选举中进行舞弊活动；八是严禁利用其他手段破坏、影响选举。

市纪委有关负责人介绍，监督检查期间，市纪委监察委各执纪监督室将组成检查组，对各地换届纪律进行督导检查；各县(市)区纪委监察委将结合工作实际组成检查组，深入各村(社区)，紧紧围绕突出问题，盯住“两委”换届这个关键节点，通过查阅资料、听取汇报、个别谈话、走访调查等方式，在本辖区开展全面监督检查。

纪检监察机关将准确把握监督执纪“四种形态”，对检查发现并核查属实的违规违纪行为，情节较轻的，给予批评教育或者责令作出书面检查处理；情节较重的，由公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定给予治安处罚；违犯纪律或法律的，由纪检监察机关依照《中国共产党纪律处分条例》及有关法律法规，追究其纪律或法律责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

此外，市纪委监察委还将组成督导组对全市村(社区)“两委”换届纪律情况进行全面督导检查，通过实地督查、突击检查、暗访抽查等方式，对各县(市)区监督检查情况进行再监督、再检查，并对发现的典型问题进行重点督查督办。

该负责人表示，此次监督检查坚持抓早、抓小、抓现行，对换届选举中的苗头性、倾向性问题将及时提醒指出，把问题解决在未起之时。对拉票贿选、说情打招呼、跑官要官等违规违纪行为，发现一起、查处一起、通报一起，保持对换届中不正之风的高压态势。对参与帮助他人拉票贿选或接受贿选的，视情节轻重给予批评教育和相应的处理，推动换届选举工作平稳有序进行。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）