推动党的创新理论成果深入人心 洛阳市将开展千场基层宣讲活动

从4月到12月底，我市将开展至少1000场党的创新理论进基层宣讲活动，扎实推动党的创新理论成果深入人心。

从4月到12月底，我市将开展至少1000场党的创新理论进基层宣讲活动，扎实推动党的创新理论成果深入人心。

近日召开的全市“党的创新理论万场宣讲进基层”活动启动暨宣讲骨干培训会上，印发了《关于在全市开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动的工作方案》。宣讲主要围绕10个方面，分别是：党的十九大的鲜明主题；习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵；党的十八大以来党和国家事业发生的历史性变革；中国特色社会主义进入新时代的丰富内涵和重大意义；我国社会主义主要矛盾变化的重大意义和深远影响；“两个一百年”奋斗目标；新时代中国特色社会主义事业战略部署；坚定不移全面从严治党、不断提升党的执政能力和领导水平的战略部署；加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极的重大举措；我市深入贯彻落实党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，扎实推进洛阳经济社会发展各项工作的重大举措等。

方案指出，要重点抓好进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站等6个渠道，根据不同宣讲对象，讲好习近平新时代中国特色社会主义思想的“洛阳话”“百姓话”，扎实推动党的创新理论成果深入人心。（洛阳日报记者 李梦龙）