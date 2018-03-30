洛阳市召开工业项目百日攻坚推进会

4日，我市召开工业项目百日攻坚推进会。根据《洛阳市2018年工业项目建设百日攻坚行动计划实施方案》，今年3月至6月，我市开展工业项目建设百日攻坚行动，各县(市)区要切实加快项目前期手续办理进度，推动工业项目尽早实施。 4日，我市召开工业项目百日攻坚推进会。 根据《洛阳市2018年工业项目建设百日攻坚行动计划实施方案》，今年3月至6月，我市开展工业项目建设百日攻坚行动，各县(市)区要切实加快项目前期手续办理进度，推动工业项目尽早实施。 会议透露，今年第一季度全市新开工工业项目76个，其中亿元以上项目62个，总投资206亿元。第一季度在建重点工业项目179个，亿元以上项目153个，总投资921.5亿元，2018年计划完成投资370.7亿元。 会议强调，各级各有关部门要深入开展工业项目百日攻坚行动，扎实抓好工业经济运行，力争实现全市上半年工业投资同比增长10%的目标；要坚持问题导向，找准差距、深挖根源，采取措施、奋力攻坚，再掀工业项目建设高潮；要紧盯项目建设进展情况，强化考核，确保工业项目百日攻坚取得实效。 副市长侯占国等参加会议。（洛阳日报记者 孙小蕊）