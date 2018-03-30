昨日上午，洛阳解放70周年纪念大会隆重召开。市委书记李亚出席会议并作重要讲话强调，纪念洛阳解放70周年，最基本的要求、最根本的目的，是要把革命先烈和革命前辈开创的事业继承好、发展好，努力从胜利走向新的胜利。

昨日上午，洛阳解放70周年纪念大会隆重召开。市委书记李亚出席会议并作重要讲话强调，纪念洛阳解放70周年，最基本的要求、最根本的目的，是要把革命先烈和革命前辈开创的事业继承好、发展好，努力从胜利走向新的胜利。全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命、奋发有为，决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩。

市委副书记、市长刘宛康主持大会。李少敏、刘应安、胡衡庐、吴孟铎、赵会生、黄为忠、杨炳旭、娄会峰、王敬林、王琰君、尚英照、何伟在主席台就座。

上午9时，大会开始。全体起立，高唱国歌。向为解放洛阳牺牲的革命烈士默哀。

李亚在讲话时首先代表市委、市政府和700万洛阳人民，向为解放洛阳而英勇献身的革命先烈表示深切的怀念！向为洛阳解放和建设发展作出重要贡献的老革命、老前辈、老同志表示崇高的敬意！向所有关心和支持洛阳发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢！

李亚深情回顾了70年前洛阳解放和70年来洛阳建设发展的光辉历程。他指出，重温这段历史，就是要永远铭记革命先烈和革命前辈的丰功伟绩，更好地传承红色基因、坚守光荣传统，始终保持坚定的理想信念、牢固的宗旨意识、高昂的革命斗志和大无畏的牺牲精神，就是要重整行装再出发，撸起袖子加油干，当好新时代的答卷人，把革命先烈和革命前辈开创的伟大事业不断推向前进。回顾70年峥嵘岁月，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，洛阳经济实力实现了历史性跨越、发展质量实现了历史性突破、城乡面貌实现了历史性巨变、人民生活实现了历史性提升、党的建设取得了历史性成就。我们将永远铭记老一辈无产阶级革命家对洛阳的亲切关怀，永远铭记党中央、河南省委对洛阳发展的关心支持，永远铭记革命先烈和革命前辈为洛阳解放和建设发展作出的历史贡献，永远铭记历届市委、市政府领导班子为洛阳建设发展付出的艰辛努力，永远铭记驻洛部队官兵的无私奉献，永远铭记全市广大干部和人民群众的不懈奋斗。

李亚指出，回顾洛阳解放70年来的光辉历程，不仅是重温历史，更要以史为鉴，从中感悟沧桑巨变所蕴含的规律，用历史的火炬照亮前进的道路。洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持中国共产党的领导毫不动摇。我们要坚持党对一切工作的领导，牢固树立“四个意识”，坚定维护习近平总书记的领袖和核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想领航导向，一切工作都要以贯彻落实党中央决策部署为前提，确保党始终总揽全局、协调各方。洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持中国特色社会主义毫不动摇。我们要坚定“四个自信”，坚定不移地把中国特色社会主义作为正确道路来坚持、作为科学理论来运用、作为共同理想来追求，用我们的探索实践为中国特色社会主义增添新的光彩。洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持发展这个第一要务毫不动摇。我们要坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，着力解决好发展不平衡不充分问题，不断创造出新的发展成就。洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持以人民为中心毫不动摇。我们要始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，真正做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持全面从严治党毫不动摇。我们要一以贯之推进党的建设新的伟大工程，不断开创全面从严治党新局面。

李亚强调，发展是最好的继承，进步是最好的纪念。全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩。要持续提升正确的思路举措。进入“十三五”以来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极适应洛阳发展新的历史方位，持续提升洛阳发展的思路举措。实践证明，这些思路举措符合上级精神、符合洛阳实际、符合群众意愿，是开创新时代洛阳发展新局面的“路线图”“任务书”。要保持定力、真抓实做，确保正确的思路举措一抓到底、落地生根、久久为功。要着力推动高质量发展，加快推进产业结构优化升级，加快推进改革开放创新“三力联动”，加快推进新型城镇化，加快推进基础能力建设，不断增强经济创新力和竞争力。要不断提高保障和改善民生水平，始终坚持以人民为中心，不断完善保障和改善民生的制度安排，坚决打赢脱贫攻坚战，着力加强生态文明建设，持续办好民生实事，加强和创新社会治理，让全市人民的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。要推动全面从严治党向纵深发展，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，把政治建设摆在首位，把思想建设抓紧抓实，把基层组织建好建强，把干部队伍管好带好，把纪律规矩挺在前面，把作风建设引向深入，把反腐败斗争进行到底，以党的建设高质量保证经济社会发展高质量。

李亚最后强调，全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者在洛阳解放和建设发展中塑造的伟大精神和光荣传统，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，奋力谱写洛阳决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市的新篇章，把革命先烈和革命前辈开创的伟大事业不断推向前进。

参加解放洛阳战役的老战士代表、原陈谢兵团四纵十一旅政治部宣传员张颖川，少先队员代表、市实验小学学生王于飞，参加解放洛阳战役的部队代表、31610部队“洛阳营”政治教导员李任分别发言。

纪念大会通过洛阳广播电视台进行现场直播，各县(市)区集中收听收看了会议实况。在洛的其他市级领导，参加解放洛阳战役的部队领导、老战士代表、驻洛师以上部队首长、离退休老干部代表和洛阳市社会各界代表在主会场参加纪念大会。 （洛阳日报记者 李江涛 李东慧）