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4月6日牡丹花情预报：市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-05 16:41

　　

　　目前，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期。中心城区牡丹园盛花期；其它牡丹园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　王城公园：全园盛花期。园内约有460个品种6.2万株牡丹开放。景玉、粉中冠、迎日红、珊瑚台、贵妃插翠等品种盛开；香玉、姚黄、芳纪、霓虹焕彩、青龙卧墨池等品种初开。桥北大型洛阳红牡丹树盛开。主要赏花点：沉香楼、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。

　　中国国花园：全园约有200个品种9.1万株牡丹开放。新岛辉、蓝月亮、迎日红、藏枝红、如花似玉等品种盛开；红宝石、雏鹅黄、白雪塔、霓虹焕彩等品种初开。主要赏花点：留芳园、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。

　　隋唐城遗址植物园：全园约有430个品种6.5万株牡丹开放。彩霞、赵园粉、凤婵娇、姊妹游春等品种盛开；胜葛巾、洛阳红、白鹤卧雪、富贵满堂等品种初开。主要赏花点：科技园、九色园和特色园。园内碧桃、海棠、樱花等大面积盛开。

　　国家牡丹园：全园约有120个品种4.5万株牡丹开放。彩绘、明星、红宝石、珊瑚台、迎日红、杜鹃花、洛阳红、红尘紫陌、金玉良缘、红衣少女等品种盛开，牡丹林凤丹已零星开放。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　国际牡丹园：全园约有60个品种2.5万株牡丹开放。火鸟、二月兰、迎日红、蓝月亮等品种盛开；粉中冠、火炼金丹、冬凌桃仙等品种初开，主要赏花点：锦绣园和连栋温室。

　　神州牡丹园：全园约有90个品种2万株牡丹盛开。景玉、迎日红、观音面、银红巧对等品种盛开；彩绘、丛中笑、琉璃贯珠、木兰换装等品种初开。主要赏花点：早开园、天香会馆和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　牡丹公园：全园盛花期。园内约有210个品种1.8万株牡丹开放。其中太阳、岛锦、八千代椿、青龙卧墨池等品种盛开；花王、圣代、岛大臣等品种初开。

　　西苑公园：全园盛花期。园内约有150个品种1万株牡丹开放。其中紫兰魁、十八号、贵妃插翠等品种盛开；胡红、岛大臣、青龙卧墨池等品种初开。

　　洛阳农博园：全园有4个品种约3000株牡丹开放。粉中冠盛开；景玉、迎日红、凤丹初开。主要赏花点：中心观景台附近。园内碧桃、紫荆、樱花、桃花等大面积盛开。

　　郁金香牡丹园：全园有4个品种约1000株牡丹开放。其中凤丹盛开；彩绘、种生红等品种初开。各色系郁金香成片盛开。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月5日
[ 责任编辑：马佳佳]
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