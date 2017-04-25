香榭里·兰溪酷炫蹦床公园假期开放！

清明节假期期间，兰溪蹦床公园欢乐开放，家长们可以带着孩子丢掉手表，丢掉外套，丢掉背包，只想要越跳越疯，越跳越高，飞出地球表面。

清明节假期期间，兰溪蹦床公园欢乐开放，家长们可以带着孩子丢掉手表，丢掉外套，丢掉背包，只想要越跳越疯，越跳越高，飞出地球表面。 清明节假期期间，兰溪蹦床公园欢乐开放，家长们可以带着孩子丢掉手表，丢掉外套，丢掉背包，只想要越跳越疯，越跳越高，飞出地球表面。 香榭里兰溪目前主打三期升级作品，85-120㎡户型，苑境绽放，8000抵30000元会员招募中。香榭里兰溪三期升级作品秉承香榭里一贯的匠心理念，坚持对细节的不妥协，对品质的不满足。新加“产品、服务、景观、户型”四大升级体系，以更完美的居住作品，呈现极致生活美学于洛阳。 【咨询电话】65558888 【营销中心】道北三路与金谷园北路交会处