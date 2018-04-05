70年前，为了洛阳人民的自由和解放，革命先烈抛头颅、洒热血，前赴后继，浴血奋战，书写了气壮山河的动人史诗。70年来，洛阳人民在党的领导下，奋发图强，锐意进取，使千疮百孔、百废待兴的古都焕发出青春力量。

从严治党强保障

2017年11月7日，市委书记李亚带领市委常委在焦裕禄事迹展览馆重温入党誓词，向中央和省委对标看齐，不忘初心、牢记使命，以更大的责任担当为党和人民事业作出应有的更大贡献。为把学习宣传贯彻党的十九大精神引向深入，市委出台《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把坚定维护习近平总书记党的领袖和核心地位作为最重要的政治责任和政治纪律，自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

后记

推开新时代的大门，更伟大的事业召唤我们奋斗；踏上新征程的大道，更美好的未来激励我们前行。

70年前，为了洛阳人民的自由和解放，革命先烈抛头颅、洒热血，前赴后继，浴血奋战，书写了气壮山河的动人史诗。70年来，洛阳人民在党的领导下，奋发图强，锐意进取，使千疮百孔、百废待兴的古都焕发出青春力量。

地铁开建，洛阳机场航线通达城市增至24个，古城路、王城大道快速化工程快速推进，洛阳军民融合产业园开工，产业结构实现由“二三一”向“三二一”的历史性转变……一个大有可为的历史机遇期已经到来。

“乘着新时代的浩荡东风，加满油，把稳舵，鼓足劲”，洛阳确立了决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图，谋划形成了加快建设副中心、打造全省增长极的决策部署，丰富提升了推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的思路举措，形成并不断巩固着人心思进、事业思干、发展思变的生动局面。

忆往昔，峥嵘岁月稠。几多风雨、几多荣光，我们创造了一个又一个伟业，树立了一座又一座丰碑。

看今朝，奋进征程路。无限天地、无限风光，我们必将赢得一个又一个胜利，登上一座又一座高峰。

时不我待，只争朝夕。坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，不忘初心，牢记使命，永远奋斗，洛阳必将在奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的历史进程中，创造出新时代的光辉业绩！