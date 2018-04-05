当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
峥嵘岁月（纪念洛阳解放70周年成就展）

1964年12月，毛泽东主席亲笔为《洛阳日报》题写报头；1965年1月1日，新报头正式启用

　　八方英才荟中州，千军万马战洛阳。

　　这是“一五”时期洛阳掀起大工业建设高潮的火热场景。洛阳第一拖拉机厂、洛阳轴承厂、洛阳铜加工厂、洛阳矿山机器厂……第一个五年计划的156项重点工程中,有7项落户洛阳。这些厂矿构成了早期洛阳工业的主体框架，并一举奠定了洛阳在全国工业体系中的重要地位，让洛阳跻身国家重点投资建设的8个新兴工业城市之列。

　　为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。在那个大建设的热潮中，洛阳涌现出了一批先进人物，其中最为知名的就是焦裕禄。习近平总书记曾说，焦裕禄精神孕育形成在洛矿，弘扬光大在兰考，我们这一代人都深受焦裕禄精神的影响，是在焦裕禄事迹教育下成长的。焦裕禄精神，也被习近平总书记概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。

　　时代变迁，精神永恒。在焦裕禄18年的工作历程中，有9年是在洛阳矿山机器厂度过的。焦裕禄精神，作为洛阳创业创新的工业精神中熠熠闪光的组成部分，辉映着洛阳迎来了中华人民共和国成立之后的第一个黄金时期。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网-洛阳日报    2018-04-05 10:26 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605