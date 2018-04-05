八方英才荟中州，千军万马战洛阳。这是“一五”时期洛阳掀起大工业建设高潮的火热场景。洛阳第一拖拉机厂、洛阳轴承厂、洛阳铜加工厂、洛阳矿山机器厂……第一个五年计划的156项重点工程中,有7项落户洛阳。

1964年12月，毛泽东主席亲笔为《洛阳日报》题写报头；1965年1月1日，新报头正式启用

八方英才荟中州，千军万马战洛阳。

这是“一五”时期洛阳掀起大工业建设高潮的火热场景。洛阳第一拖拉机厂、洛阳轴承厂、洛阳铜加工厂、洛阳矿山机器厂……第一个五年计划的156项重点工程中,有7项落户洛阳。这些厂矿构成了早期洛阳工业的主体框架，并一举奠定了洛阳在全国工业体系中的重要地位，让洛阳跻身国家重点投资建设的8个新兴工业城市之列。

为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。在那个大建设的热潮中，洛阳涌现出了一批先进人物，其中最为知名的就是焦裕禄。习近平总书记曾说，焦裕禄精神孕育形成在洛矿，弘扬光大在兰考，我们这一代人都深受焦裕禄精神的影响，是在焦裕禄事迹教育下成长的。焦裕禄精神，也被习近平总书记概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。

时代变迁，精神永恒。在焦裕禄18年的工作历程中，有9年是在洛阳矿山机器厂度过的。焦裕禄精神，作为洛阳创业创新的工业精神中熠熠闪光的组成部分，辉映着洛阳迎来了中华人民共和国成立之后的第一个黄金时期。