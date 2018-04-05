70年前的4月5日，经过人民解放军的浴血奋战，中原重镇洛阳宣告解放，千年古都迎来新生。

中原野战军4纵10旅28团2营5连荣获“洛阳英雄连”称号

前言

历史的长河波澜壮阔，总会托起时代的弄潮儿。

天地的造化钟灵毓秀，总是青睐坚定的奋斗者。

70年前的4月5日，经过人民解放军的浴血奋战，中原重镇洛阳宣告解放，千年古都迎来新生。

70年的沧桑巨变，洛阳的建设、改革、发展之路，宣示着颠扑不破的真理——没有共产党的领导就没有这座人民的城市，依靠人民才能创造历史伟业，沿着中国特色社会主义道路前行才能持续发展，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引才能谱写出更加出彩的洛阳篇章……

70年的天翻地覆，让洛阳从解放之初一座民生凋敝的小城，成为如今的国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极。2017年年底召开的市委十一届五次全体(扩大)会议，明确提出了“一小步、两大步”的奋斗目标：2020年前要在全省率先全面建成小康社会，到2035年要基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶要全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强市。展望明天，我们每一个洛阳人都由衷地自豪和欣喜。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。穿过70年的时光回望，洛阳的发展并不一帆风顺，但无论如何起起伏伏，那种永不言弃、奋斗不息的精神总在时代的大潮中澎湃着不屈的力量。

70年不忘初心，70年艰苦奋斗。今天，党的十九大已经吹响决胜全面小康、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的号角，站在新的历史起点上，我们特别举办本次“纪念洛阳解放70周年成就展”，就是为了不忘初心，牢记使命，深入推进“9+2”工作布局，加快实现“四高一强一率先”奋斗目标，奋力开启新时代洛阳现代化建设新征程，当好新时代的答卷人。

得中原者得天下。洛阳是中原地区的战略要地，地扼陕、晋、豫三省要冲，为历代兵家必争之地。

1948年3月14日，华东野战军陈唐兵团(司令员陈士榘，政委唐亮)和晋冀鲁豫野战军陈谢兵团(司令员陈赓，政委谢富治)首克洛阳。4月5日，陈谢兵团经过浴血奋战再克洛阳，中原重镇宣告解放。

解放洛阳是艰苦的，但管理洛阳更加艰巨。为此，毛泽东同志在4月8日亲自起草了《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》，因为它的内容不仅适用于洛阳，也基本上适用于一切新解放的城市，所以这个电报同时发给了其他前线和其他地区的领导同志。电文中写道：“城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点。”如今这句话就镌刻在洛阳市党政综合办公楼大院正门前，已经被视为指导城市建设的基本遵循而深入人心。

当解放军解放洛阳后继续南下时，许多群众都依依不舍地前往欢送，有的老大爷手巾里兜着刚炸的油糕；有的老大娘拄着拐杖，提篮里盛着新煮的鸡蛋；还有一些年轻妇女抱着娃娃，手里拿着赶做的新鞋为部队送行。

这一年，中共洛阳市工作委员会、洛阳市民主政府先后成立，苦难的人民得到解放，古都洛阳迎来新生。