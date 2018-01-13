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中招体育考试11日开考　今年考点增至两个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-05 09:02

　　考点增至两个，考试周期缩短至一周——昨日，市教育局召开2018年洛阳初中毕业升学体育考试工作会，对我市今年中招体育考试工作进行部署。我市中招体育考试4月11日开考，2.2万余名考生将在一周内完成考试。

　　今年，除了市一中考点，市八中伊滨校区也被列为我市中招体育考试考点。根据安排，在洛河以北上初中的考生，可到市一中考点参加考试；在洛河以南上初中的考生，可到市八中伊滨校区参加考试。市教育局体艺卫站相关负责人说，两个考点的考场设置、测试器材等完全一致，全部采用智能化仪器测试；仪器已通过专家、仪器检测，以保证考试的公平公正。

　　往年考试时，个别考生因成绩不佳，考试结束后迟迟不肯离场，对其他考生的考试造成影响。市教育局体艺卫站相关负责人强调，今年若考生不听从监考人员的引导，在考试后半个小时内没有离场，分数将按最低分处理。

　　对于考生和家长关注的提前看考点问题，相关部门也做出相应安排。考生可在清明节假期熟悉路线，进入考点校园内查看考场位置、厕所位置等；如需进入考场(操场)，考生则须在自己所在初中学校的统一安排下集体前往，不允许个人进入。

　　市八中伊滨校区：伊滨区高铁大道与光武大道交叉口东侧，市内可乘92路、901路、909路、967路、969路、师范学院1号专线等到该路口附近下车，步行前往。

　　市一中：夹马营路与熙春西路交叉口东南侧，市内可乘4路、57路、76路等公交车前往。

　　我市中招体育考试时间表

　　4月11日

　　【市一中考点】

　　上午：市十一中、市四十五中、欧亚国际学校

　　下午：市三十六中、华林学校、市四十中、市五中、市四十九中、市十六中

　　4月12日

　　【市一中考点】

　　上午：市四中、市第二实验中学、建中实验学校、市五十六中、市东明外语实验学校

　　下午：洛阳外国语学校、市五十中

　　【市八中伊滨校区考点】

　　上午：诸葛一中、佃庄二中、市十五中、市五十一中

　　下午：李村二中、怒云中学、李村一中、华洋国际学校、洛龙区第六实验学校

　　4月13日

　　【市一中考点】

　　上午：市二十四中、市四十八中、红山一中、市五十八中

　　下午：东升三中、市四十四中、河洛中学

　　【市八中伊滨校区考点】

　　上午：市二外

　　下午：寇店一中、市十二中、枫叶国际学校、龙门第二实验学校、龙门第一实验学校、市四十七中、洛龙区第五实验学校

　　4月14日

　　【市一中考点】

　　上午：市东升二中

　　下午：市东升二中、市实验中学、市三十四中

　　【市八中伊滨校区考点】

　　上午：庞村三中、市十四中、梅森中学、高新一中、高新二中、高新三中、寇店二中

　　下午：庞村二中、古城中学、洛龙二中

　　4月15日

　　【市一中考点】

　　上午：市东方二中

　　下午：市东方二中、复兴中学、大所中学、华英外语实验学校、市五十五中、市回中、市五十二中、市五十四中

　　【市八中伊滨校区考点】

　　上午：寇店三中、龙城双语中学、市实验中学(厚载门校区)

　　下午：李村三中、洛龙区第一实验学校、洛龙区第二实验学校、洛龙区第七实验学校、市五十五中(南院)、国瑾中学、高新四中

　　4月16日

　　【市一中考点】

　　上午：东方外国语学校、市二十七中、邙山一中、市十八中、邙山二中、市三十二中

　　下午：市二十六中、市二十三中

　　【市八中伊滨校区考点】

　　上午：佃庄一中、洛阳师院附中、高新实验中学、洛阳国际学校、市四十一中

　　下午：庞村一中、洛龙三中、地矿双语学校、市十七中、龙盛中学

　　4月17日

　　【市一中考点】

　　上午：市六中、华夏外国语学校（洛阳晚报首席记者 焦琳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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