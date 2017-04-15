洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市普通高招体检9日启动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-05 09:02

　　3日，记者从市招办获悉，我市普通高招体检工作将于4月9日至27日进行。其中，市区考生将于4月12日至27日在河科大一附院开元院区参加体检。

　　变化 体检范围扩大

　　市招办主任秦军民介绍，今年我市高招体检有两大变化，即人数增加、范围扩大。

　　秦军民说，2017年我市55155名考生报名参加高考，今年增加了约7700人。其中，市区报名参加高招体检的人数为19009人(普通类15491人、对口生3518人)。

　　“所有参加2018年普通高校招生统一考试及提前单独招生(含对口招生)的考生均须参加体检。”秦军民说，今年，单招类(含高招单招、体育单招、职教师资、盲聋哑残、西安交通大学少年班、中国科学技术大学少年班等)考生也须参加体检，而往年这部分考生可不参加。未经体检的考生，高校可不予录取。

　　体检 须提前半个小时到医院

　　为便于各学校组织体检，除伊滨职教中心等19所中职学校，市区各高中、部分职业学校体检采血工作，均安排在本校进行。自10日起，河科大一附院开元院区工作人员，将提前到市区各学校对考生进行抽血化验，具体时间以学校通知为准。

　　其他项目(眼科、内科、外科、耳鼻喉科、胸部透视等)的体检，市区考生以学校为单位到河科大一附院开元院区参加。体检当天，考生须提前半个小时(7时30分、13时)到医院集中等待点名。

　　提醒 有异议可申请复检

　　秦军民提醒，因病或由于其他原因没有在规定时间进行体检、对体检结果有异议的考生，可申请补检和异议复检。涧西区、老城区、瀍河区补检和异议复检时间为19日，西工区和洛龙区为27日。市区最后一次补检和异议复检时间为5月3日下午。如有变化，另行通知。

　　关于体检，如果您有疑问，可加入洛阳晚报高招帮帮团QQ群(群号：521345851)，或拨打电话(18625795911、15136392287)联系记者咨询。

　　市区高招体检时间安排表

　　涧西区

　　时间学校

　　12日市一职高、市二十二中、市十五中、宏瑞达学校

　　13日市九中、长春中学、市二中

　　14日河科大附中

　　15日市五十九中、科技职业学校、东方理工实验学校、洛阳欧亚国际双语学校

　　16日理工附中、社会青年

　　老城区瀍河区

　　时间学校

　　17日市外语实验高中、市回中、市四十六中、洛阳东方外国语学校

　　18日市四中、洛阳佳林学校、洛阳华夏外国语学校、洛阳国瑾实验学校、艺校、市一中、社会青年

　　洛龙区

　　时间学校

　　20日市十四中、洛阳梅森中学、市八中洛龙校区、社会青年

　　21日市十二中、洛阳华洋国际学校、市信息科技中专、市八中伊滨校区、市第二实验中学

　　22日洛阳一高

　　西工区

　　时间学校

　　23日市四十中、师院附中、市三中、社会青年

　　24日洛阳外国语学校、市十九中、市特教中心

　　其他

　　市四职高等22所中职学校体检时间为25日至27日，具体时间见学校通知（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 刘心 通讯员 高冰南）

　　洛阳市2018年普通高招各县（市）、吉利区体检安排

　　偃师市/4月12日至27日/偃师市中心体检站

　　孟津县/4月9日至13日/孟津县中医院、县公疗医院

　　新安县/4月16日至26日/新安县人民医院

　　伊川县/4月15日至24日/伊川县人民医院

　　 汝阳县/4月18日至24日/汝阳县中医院

　　宜阳县/4月15日至25日/宜阳县中医院

　　洛宁县/4月16日至21日/洛宁县妇幼保健院

　　嵩县/4月16日至27日/嵩县人民医院

　　栾川县/4月16日至22日/栾川县中医院

　　吉利区/4月14日至15日/吉利区人民医院
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]腐乳、臭豆腐、豆豉真的健康吗？答案挺意外！
  • ·[健康]牙膏选错，牙刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]外阴反复瘙痒，或是“外阴白斑”惹的祸
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳隋唐园立交实现“全互通”
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节限行方案公布
  • 洛阳市区道路、广场牡丹连片盛开
  • 洛阳市纪委通报三起形式主义、官僚主...
  • 豫西国际名车展盛大开幕
  • 王城公园5.2万余株牡丹展芳容 多项精...
  • 李亚主持召开市委常委会议 专题听取全...
  • 大型情景剧《上阳武则天》上演
  • 中招体育考试11日开考 今年考点增至两个
  • 第二届洛阳大数据高峰论坛将于12日在...
    		•
    百姓呼声
    伊滨区康庄村预计6、7月份启动整村搬迁工作
    洛新产业集聚区洛新小学预计今年九月份招生
    精彩图片
    酷！洛阳警务智能眼镜...
    洛阳一工人挖出迫击炮...
    王城公园内成片花海及...
    洛阳企业成功研制国内...
    精彩热帖

    郁金香花园

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    缅怀先烈 珍惜当今
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605