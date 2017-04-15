洛阳市普通高招体检9日启动

3日，记者从市招办获悉，我市普通高招体检工作将于4月9日至27日进行。其中，市区考生将于4月12日至27日在河科大一附院开元院区参加体检。

3日，记者从市招办获悉，我市普通高招体检工作将于4月9日至27日进行。其中，市区考生将于4月12日至27日在河科大一附院开元院区参加体检。

变化 体检范围扩大

市招办主任秦军民介绍，今年我市高招体检有两大变化，即人数增加、范围扩大。

秦军民说，2017年我市55155名考生报名参加高考，今年增加了约7700人。其中，市区报名参加高招体检的人数为19009人(普通类15491人、对口生3518人)。

“所有参加2018年普通高校招生统一考试及提前单独招生(含对口招生)的考生均须参加体检。”秦军民说，今年，单招类(含高招单招、体育单招、职教师资、盲聋哑残、西安交通大学少年班、中国科学技术大学少年班等)考生也须参加体检，而往年这部分考生可不参加。未经体检的考生，高校可不予录取。

体检 须提前半个小时到医院

为便于各学校组织体检，除伊滨职教中心等19所中职学校，市区各高中、部分职业学校体检采血工作，均安排在本校进行。自10日起，河科大一附院开元院区工作人员，将提前到市区各学校对考生进行抽血化验，具体时间以学校通知为准。

其他项目(眼科、内科、外科、耳鼻喉科、胸部透视等)的体检，市区考生以学校为单位到河科大一附院开元院区参加。体检当天，考生须提前半个小时(7时30分、13时)到医院集中等待点名。

提醒 有异议可申请复检

秦军民提醒，因病或由于其他原因没有在规定时间进行体检、对体检结果有异议的考生，可申请补检和异议复检。涧西区、老城区、瀍河区补检和异议复检时间为19日，西工区和洛龙区为27日。市区最后一次补检和异议复检时间为5月3日下午。如有变化，另行通知。

关于体检，如果您有疑问，可加入洛阳晚报高招帮帮团QQ群(群号：521345851)，或拨打电话(18625795911、15136392287)联系记者咨询。

市区高招体检时间安排表

涧西区

时间学校

12日市一职高、市二十二中、市十五中、宏瑞达学校

13日市九中、长春中学、市二中

14日河科大附中

15日市五十九中、科技职业学校、东方理工实验学校、洛阳欧亚国际双语学校

16日理工附中、社会青年

老城区瀍河区

时间学校

17日市外语实验高中、市回中、市四十六中、洛阳东方外国语学校

18日市四中、洛阳佳林学校、洛阳华夏外国语学校、洛阳国瑾实验学校、艺校、市一中、社会青年

洛龙区

时间学校

20日市十四中、洛阳梅森中学、市八中洛龙校区、社会青年

21日市十二中、洛阳华洋国际学校、市信息科技中专、市八中伊滨校区、市第二实验中学

22日洛阳一高

西工区

时间学校

23日市四十中、师院附中、市三中、社会青年

24日洛阳外国语学校、市十九中、市特教中心

其他

市四职高等22所中职学校体检时间为25日至27日，具体时间见学校通知（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 刘心 通讯员 高冰南）

洛阳市2018年普通高招各县（市）、吉利区体检安排

偃师市/4月12日至27日/偃师市中心体检站

孟津县/4月9日至13日/孟津县中医院、县公疗医院

新安县/4月16日至26日/新安县人民医院

伊川县/4月15日至24日/伊川县人民医院

汝阳县/4月18日至24日/汝阳县中医院

宜阳县/4月15日至25日/宜阳县中医院

洛宁县/4月16日至21日/洛宁县妇幼保健院

嵩县/4月16日至27日/嵩县人民医院

栾川县/4月16日至22日/栾川县中医院

吉利区/4月14日至15日/吉利区人民医院