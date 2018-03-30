王城公园5.2万余株牡丹展芳容 多项精彩游园活动齐亮相

这个清明小长假，王城公园内将有450个品种5.2万余株牡丹开放，等待您来观赏。

墨楼争辉

这个清明小长假，王城公园内将有450个品种5.2万余株牡丹开放，等待您来观赏。

其中，香玉、紫斑、玉板白、醉西施、迎日红、蓝田玉、新日月等1.7万余株牡丹初开，景玉、洛阳红、贵妃插翠、垫江牡丹、粉中冠、明星等3.5万余株牡丹盛开。目前，该园桥南西南侧牡丹仙子观赏区、沉香楼牡丹观赏区，桥北傲梅渲春牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区内的牡丹，正值最佳观赏期。

亮点：早开黑色系牡丹展娇颜，一株紫斑牡丹开出近百朵花

●紫斑牡丹

特色：一株牡丹开出近百朵花

观赏地点：月亮门牡丹观赏区

昨日，在王城公园月亮门牡丹观赏区内，一株冠幅近3米的紫斑牡丹引起了不少游人的注意。

王城公园工程师马晓洁介绍，紫斑牡丹因其花瓣基部有紫色斑块而得名。这个清明小长假，这株紫斑牡丹正值最佳观赏期，您可来瞧瞧。

●墨楼争辉、青龙卧墨池

特色：早开黑色系牡丹

观赏地点：沉香楼牡丹观赏区、牡丹仙子观赏区

这个清明小长假，若您来王城公园，可观赏到黑色系牡丹墨楼争辉和青龙卧墨池盛开的芳容。

值得一提的是，墨楼争辉的花型多为蔷薇型。因该园牡丹养护人员悉心照料，今年，该园的墨楼争辉开出了近似台阁型的花型。

●玉板白

特色：花瓣、花丝都为白色

观赏地点：沉香楼牡丹观赏区

玉板白是出自洛阳的牡丹品种。欧阳修的《洛阳牡丹记》就曾记载：“玉板白者，单叶白花，叶细长如拍板，其色如玉而深檀心。”

这种牡丹花瓣、花丝都为白色。

●洛阳红

特色：上万株近百岁牡丹同绽放

观赏地点：桥北龙柏路两侧王城春早牡丹观赏园

这里的牡丹植株苍劲、花量较大，独具风格的古牡丹让人百看不厌。

这几日，在王城公园桥北龙柏路两侧，有上万株年龄近百岁的洛阳红连片绽放。这个清明小长假，您不妨来园中一瞧。

活动：游园活动丰富多彩，“女皇”登基大典岂能错过

牡丹、盆景暨梅花鹿标本精品展、“国色牡丹”“魅力洛阳城市印象”摄影展将继续举行。此外，还有多项精彩活动即将亮相。

●情景剧“武则天”巡游

时间：4月5日、6日、14日、21日、28日，每日10时30分

地点：园内各牡丹观赏区

●情景剧“武则天”登基大典

时间：4月5日、6日、14日、21日、28日，每日10时

地点：公园大门内明堂前广场

●牡丹诗会

时间：4月7日9时30分

地点：公园西区悟道修德长廊观景台（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）