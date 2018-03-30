洛阳天气：今明两天气温较低 风比较大

市气象台预报，今天阴天转多云，西北风3级~4级，气温2℃到17℃，明天全区多云转晴天，西北风5级~6级，气温6℃到13℃。

昨天，不少人机智地换上羽绒服、厚裤子，从街头大家的穿着可见这次降温的厉害：老天爷一“变脸”，一般人可真扛不住。3天的清明假期开始啦，如今牡丹盛开，您外出赏花，尤其是老年人，记得加衣保暖。

“昨天穿裙子，今天穿棉裤。”“热傻了，冻蒙了，冷热交替整疯了！”……面对这几天如坐过山车般的气温，不少人有些凌乱，纷纷感慨这几天快把四季过全了，夏装、春装、冬装轮番上阵。

今天是二十四节气之清明。小记没记错的话，清明既是节气，也是节日。《历书》说，万物皆洁齐而清明，盖时当气清景明，万物皆显。每年这个时节，“追思怀远、感怀先人”是大家的主题，扫墓、祭拜，向去世的亲人表达哀思。

让我们看看今明两天的天气情况。市气象台预报，今天阴天转多云，西北风3级~4级，气温2℃到17℃，明天全区多云转晴天，西北风5级~6级，气温6℃到13℃。令人欣慰的是，后天晴天且气温缓慢回升，气温8℃到19℃，不过昼夜温差大。受新一轮较强冷空气影响，看来这两天我市依然气温较低，风力较大，小记提醒您出门前记得多穿件衣服，保暖要紧。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）