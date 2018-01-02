豫西国际名车展盛大开幕

昨日，2018中国豫西(洛阳)第17届国际名车展暨中铁(洛阳)新能源汽车博览会(简称“豫西国际名车展”)在市体育中心开幕。

车展现场 记者 鲁博 摄

昨日，2018中国豫西(洛阳)第17届国际名车展暨中铁(洛阳)新能源汽车博览会(简称“豫西国际名车展”)在市体育中心开幕。

“今天订车有优惠，还送两年保养，非常划算。”市民周先生说，他和爱人早就看中了一款大众轿车，两人今天一大早就来到了车展现场，经过比较，现场就订了车。

市民孙先生拿着手机拍个不停。今年，车展主办方举办了朋友圈积赞领礼品活动，只要在朋友圈发布4张以上“我在车展现场”的照片，并攒够20个以上的赞，即可获得奖品一份。“多数洛阳市面上的汽车品牌在这里都能看到，优惠活动很多，真是热闹。”孙先生说。

本次车展共有68个汽车品牌100余家经销商参展，布展面积超过6万平方米，现场分为国产品牌区、合资品牌区、室内棚房区及新能源区等，有展位700余个。

作为豫西地区上半年规模最大、规格最高的车展，本次车展还准备了丰富多彩的现场活动，模特走秀、穿越年华旗袍秀、新车发布等，让爱车的市民过足了瘾。另外，只要您到场逛展，即可直接领取“任性”大礼包一份；现场购车的朋友，组委会还准备了超值的“购车抽奖礼包”。

本届车展由中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台主办，为期4天(4月4日至7日)，预计在清明小长假达到高峰。如果错过本次车展，您可能要再等半年才能迎来下个汽车盛会(豫西秋季汽车博览会)哦。(洛阳日报记者 张宁)