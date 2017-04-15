第二届河洛文化大集开集

昨日，第36届中国洛阳牡丹文化节主体活动——第二届河洛文化大集在洛阳会展中心击鼓开集。本届大集由省文化厅和市政府共同主办，将持续至7日。

昨日，第36届中国洛阳牡丹文化节主体活动——第二届河洛文化大集在洛阳会展中心击鼓开集。本届大集由省文化厅和市政府共同主办，将持续至7日。

本届大集吸引来自全国的400多家文化企业参加。在活动现场的特色仿古街区里，木活字印刷术、唐三彩烧制技艺、聂麟郊膏药、吹糖人等非遗项目，以及手绘包袋、创意剪纸等文创产品纷纷亮相。河洛大鼓、河南坠子、洛阳曲剧，以及二鬼摔跤、皮影戏等戏曲、民俗表演，也让群众充分感受河洛文化的多元与精彩。

在昨日下午举办的第二届河洛文化大集文化消费论坛上，中国社会科学院文化研究中心副主任、研究员贾旭东作了题为《文化消费与供给侧结构性改革》的演讲。来自各地文化产业领域的专家还围绕“探索新时代扩大文化消费新模式”等话题进行交流探讨，为我市推动文化消费试点城市工作积极建言献策。

省文化厅副巡视员闫敬彩、副市长魏险峰等参加开集仪式。（洛阳日报记者 朱艳艳）