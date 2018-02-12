洛阳市纪委通报三起形式主义、官僚主义典型问题

“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上。”日前，市纪委通报了三起形式主义、官僚主义典型问题。

“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上。”日前，市纪委通报了三起形式主义、官僚主义典型问题。

●洛宁县罗岭乡讲理村党支部副书记韩平停工作失职失责问题

在2017年度“金叶”扶贫工作中，韩平停作为村烟叶专干，对统计上报的“金叶”扶贫补贴面积审核把关不严，并且在资金发放时，奉行“好人主义”，对金某、韩某未种植烟叶而虚报烟叶种植面积知情不报，致使金某、韩某冒领“金叶”扶贫资金共计7200元。2018年1月24日，洛宁县罗岭乡纪委给予韩平停党内警告处分，追缴违纪资金。

●老城区、涧西区社保中心工作人员服务群众“推绕拖”问题

2018年1月，市民李某在办理社保关系接续业务时，老城区、涧西区社保中心工作人员服务意识淡薄，在职责范围内应办而不办，相互推诿扯皮，导致李某往返多次而未能办成业务。2018年2月8日，市社保局党委约谈老城区、涧西区社保中心负责人，要求其向市社保局党委作出深刻检查并在全系统通报批评；给予老城区社保中心工作人员王秋萍、张潇潇诫勉谈话；责令涧西区社保中心工作人员王洋、马婷婷作出深刻检查。

●汝阳县统计局拟定文件机械照搬照抄、贯彻落实流于形式问题

汝阳县在开展的“作风攻坚年”活动中，发现汝阳县统计局在拟订工作方案时机械照搬照抄，“依葫芦画瓢”，出现“成立工商系统作风攻坚年活动领导小组”字样，贯彻落实流于形式。2018年3月2日，汝阳县纪委对汝阳县统计局进行通报，并要求限期整改。

通报强调，各级党组织要不断提高政治站位和政治自觉，以永远在路上的韧劲，抓好作风建设，一刻不松、半步不退；要认真查找本地区本单位“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义问题，拿出过硬措施，坚决加以整改。各级党员领导干部要认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，强化责任担当，坚持身体力行、以上率下，形成改进作风的“头雁效应”。

通报强调，各级纪检监察机关要充分利用监察体制改革成果，将纠正“四风”工作覆盖所有行使公权力的公职人员，在整治形式主义、官僚主义上下真功夫，锲而不舍、久久为功。要认真对照形式主义、官僚主义的10种表现形式，运用监督执纪“四种形态”，紧紧盯住重点领域、关键环节，抓具体、补短板，持续加强监督检查力度，发现一起坚决查处一起，并点名道姓通报曝光，持续保持纠正“四风”工作高压态势，为党风政风持续好转、化风成俗提供坚强的纪律保证。(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)