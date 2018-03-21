洛阳市扶贫系统广开言路转作风

今年是脱贫攻坚作风建设年。昨日，市脱贫攻坚领导小组办公室公布各县(市)区扶贫系统公共服务热线电话，受理扶贫系统的各类工作咨询和投诉，进一步畅通扶贫系统工作作风的监督渠道。

今年是脱贫攻坚作风建设年。昨日，市脱贫攻坚领导小组办公室公布各县(市)区扶贫系统公共服务热线电话，受理扶贫系统的各类工作咨询和投诉，进一步畅通扶贫系统工作作风的监督渠道。

当前，全市扶贫系统正在全面开展“一转三推进”活动，即坚持以作风攻坚促脱贫攻坚，以开展扶贫领域作风问题专项治理为重点，持续转变干部作风，着力推进党的十九大精神进村入户，着力推进党的脱贫攻坚政策落实落细，着力推进精准扶贫、精准脱贫各项举措落地见效，确保实现脱真贫、真脱贫。此次公布扶贫系统公共服务电话，一方面便于群众咨询扶贫政策，了解扶贫动向，畅通政策宣传渠道，一方面有利于广开言路、倾听意见、接受监督，持续推动脱贫攻坚领域作风转变。

据介绍，在正常工作日期间，全市扶贫系统公共服务热线电话将保持畅通，对于群众咨询的问题和反映的情况，将力求做到件件有着落、事事有回音。(洛阳日报记者 白云飞)

相关链接

市扶贫系统热线电话

洛阳市 0379-65956505；18637995233(仅接收短信)

栾川县 0379-66872673

嵩县 0379-66311934；0379-66336102

洛宁县 0379-66231947

汝阳县 0379-68258776；0379-68212412

宜阳县 0379-68888591

伊川县 0379-68333752

孟津县 0379-67817600

新安县 0379-69760296

偃师市 0379-67738168；0379-80880218

洛龙区 0379-63254054

高新区 0379-64329707

伊滨区 0379-69660895