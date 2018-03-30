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洛阳：加快造林进度 推进环境整治

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-05 09:03

　　昨日下午，在集中收看收听全国国土绿化森林防火和防汛抗旱工作电视电话会议、全省春季农业生产工作电视电话会议后，我市召开会议部署当前农业农村重点工作。

　　会议强调，国土绿化、森林防火、防汛抗旱、春季农业生产、农村改革、农村环境整治工作事关广大农民群众切身利益，要加快推进造林进度，重点做好新栽植树木的管护工作，确保造林成效；要认真落实森林防火行政首长负责制和部门分工责任制，强化宣传管控、督导检查和应急值守，将火灾隐患降到最小；要按照“纵向到底、横向到边”的要求，做好汛前检查工作，认真排查边远山区、旅游景区、河道治理工程、水库、尾矿库等，完善各类应急预案；要以市场需求为导向种植特色高效作物，带动全市农业结构转型升级；要加快启动全市农村集体产权制度改革，增强农村发展活力；要重点推进农村环境整治工作，抓好农户庭院环境整治、农村“厕所革命”推进等工作，确保全市农村以整洁的形象迎接牡丹文化节。

　　市委常委、统战部部长娄会峰等参加会议。(洛阳日报记者 朱艳艳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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