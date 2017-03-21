“洛阳创新”亮相世界顶级VR盛会

昨日，世界三大虚拟现实(Virtual Reality，简称VR)会展之一、欧洲虚拟现实领域最大的年度盛会——拉瓦勒虚拟现实国际展在法国拉瓦勒市开幕。

昨日，世界三大虚拟现实(Virtual Reality，简称VR)会展之一、欧洲虚拟现实领域最大的年度盛会——拉瓦勒虚拟现实国际展在法国拉瓦勒市开幕。中国航空工业虚拟现实产业联盟携全线VR产品解决方案亮相展会，其中，由来自洛阳的航空工业光电所研发的“高精度头部跟踪系统”和“车载平显”两款虚拟现实体验装备，首次参展即成为中国航空展团的重要看点。

VR是一个新兴技术，是世界科技圈内最热门的一项技术，具有很强的创新性。本次参展的航空工业光电所“高精度头部跟踪系统”，采用摄像机定位技术，可快速精确测量头部转动相对于基准的姿态角，通过与后端传感器的交互，实现引导各个传感器进行精确随动，可应用于智能控制、安全驾驶及3D游戏等多个领域。

该所另一款参展产品是“车载平显”。它由机载平显技术衍生而来，产品利用离轴光学系统，将车速、发动机转速、导航上的各种信息显示在驾驶员前方，从根本上解决了“抬头看路、低头看表”的驾驶痛点。同时，通过加装微光/红外探测器，“车载平显”产品还可以实现视景增强的效果，能有效提高驾驶安全性。

拉瓦勒虚拟现实国际展创立于1999年，是全球历史最悠久、规模最大的虚拟现实专业展会。本届展会由法国拉瓦勒虚拟现实产业机构、法国科技部、马耶讷省政府和拉瓦勒市政府主办，内容包括展览会、虚拟现实技术国际研讨会、年度最佳VR作品评选、VR创新作品评选、学生竞赛等，吸引了40多个国家的150余个知名跨国公司、研究实验室及专业院校参与。

航空工业光电所首次参加国际虚拟现实展会，就用实力展示了自己的风采，彰显了在虚拟现实领域中国“智造”不容小觑的力量。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 卜纪伟 李玉鹏）