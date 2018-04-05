经过14个月的持续攻坚，今日起，古城快速路一期工程所有匝道、地面辅道全部放行，一期工程的核心——隋唐园立交(古城快速路与王城大道立交)实现“全互通”。

隋唐园立交效果图

经过14个月的持续攻坚，今日起，古城快速路一期工程所有匝道、地面辅道全部放行，一期工程的核心——隋唐园立交(古城快速路与王城大道立交)实现“全互通”。

古城路快速化改造项目，是国务院批准的洛阳城市总体规划的重要组成部分，对缓解中心城区西部南北方向的交通压力，实现环线中部贯通具有重要意义。古城快速路一期西起西苑桥南，东至金城寨街，同时建设王城大道下穿隧道、滨河南路下穿隧道、隋唐城路改造提升等工程。

建设古城快速路，是我市确定实施的一项重点民生工程，市委、市政府高度重视，社会各界高度关注。去年“十一”前夕，古城快速路一期主线试通车，随后地面辅道等工程压茬推进。目前，所有道路工程已全面完工，亮化、交通标线、指示牌、信号灯等配套设施也已安装到位，今日起全面放行。

古城快速路工程建设指挥部相关负责人介绍，古城快速路一期沿线主要分“高架+隧道+匝道”组成的立体交通和地面辅道两大通行系统。地面辅道系统岔路口较多，提醒行人和车辆在经过相关路段时注意指示标志和信号灯，有序通行。

隋唐园立交隧道出入口

昨日，记者在项目指挥部相关负责人带领下，为您打探古城快速路一期相关匝道和隋唐园立交下部地面交通组织方式。

今日，隋唐园立交剩余的3个转向匝道全部放行，至此，该立交和高架桥、隧道等组成了四通八达的快速交通网。

工程建设指挥部相关负责人介绍，地面辅道主要围绕隋唐园立交设置，分为内侧辅道和外侧辅道。外侧辅道主要位于高架快速路、隧道沿线，内侧辅道则位于隋唐园立交各个匝道之间的区域。

从北侧王城大桥方向来

立体交通

●由洛北城区来的车辆可从王城大桥直接进入隧道，滨河南路车辆可从王城大桥西侧辅道的匝道进入主隧道，直行到达王城大道太康路路口。

●该方向下穿隧道右侧有一个分岔口。从该处右转驶出隧道，在高架上还会遇到一个分岔口，左侧通往金城寨街，右侧匝道通往西苑桥。

地面辅道

●借助王城大道西侧地面辅道向南行驶，在盛唐至尊小区附近有一个分岔口，其中右侧可通往古城快速路英才路路口、西苑桥方向；左侧通道则继续通往地面通道中间汇通区，第一个路口通往王城大道五环街、太康路路口等地，第二个出口通往金城寨街等地。

西苑立交隧道出入口

从东侧金城寨街方向来

立体交通

●由于古城快速路二期仍在紧张施工，东边来的车辆只能借金城寨街，再右转掉头驶入高架快速路，直行前往西苑桥。

●这个方向的高架路有4个分岔口。第一个匝道右转进入王城大桥、滨河南路方向；第二个匝道前往王城大道太康路路口；第三个匝道右转驶入英才路；第四个匝道右转进入滨河南路，前往瀛洲桥、凌波大桥等地。

地面辅道

●该方向来的车辆借助地面通道右拐可驶向王城大桥、牡丹桥、隋唐城路方向；左拐则驶入王城大道、太康路方向，继续直行是英才路方向。

西苑桥南的立体交通

从西侧西苑桥等方向来

立体交通

●从西苑桥方向来的车辆可直接上古城快速路，也可通过地面通道在英才路路口的匝道上古城快速路。

●这个方向的高架路有3个分岔口。第一个匝道右转进入王城大道太康路路口；第二个匝道右转通往王城大桥、滨河南路方向；第三个匝道前往金城寨街。

地面辅道

●从奥体花城小区等向东行驶车辆行驶线路基本类似从北侧驶来的车辆，借助地面通道直接右拐可驶向王城大道五环街、太康路方向。

●继续直行可去往金城寨街方向；通过分岔口继续左拐则可通往王城大桥、牡丹桥、隋唐城路方向。

配套绿化

隋唐园立交区域呈现“鹰眼”造型

由于古城快速路一期工程涉及范围较广，此次的配套绿化工程也极具特色。

从天空俯瞰，隋唐园立交周边的绿化呈现“鹰眼”造型，绿化树种经过科学选配，可实现“三季有花、四季常绿”效果。

此次古城快速路一期的绿化，结合改建道路性质和主要功能，兼顾公园生态景观和与周边环境的协调性，植物种植兼顾远观与近赏的尺度感，按不同的风格进行搭配。其中，“海绵城市”理念大量应用，不少区域都采用下沉式绿地，更好进行滞水、蓄水。

河南力大公司承担的隋唐园立交周边绿化任务，是古城快速路一期绿化的重点。该公司项目负责人介绍，王城大桥南侧至古城快速路的王城大道沿线共绿化2.3公里，隋唐园立交区域绿化累计完成15.3万平方米，栽植各种乔木17067株，喷播植草、栽植绿篱、种植花卉等共计13.2万平方米。

慢车道上的护栏

从南侧王城大道、太康路方向来

立体交通

●由新区开元大道等经王城大道往洛北去的车辆，可从王城大道太康路路口进入下穿隧道，向北直行抵达王城大桥方向。

●该方向下穿隧道有3个分岔口。第一个匝道右转进入金城寨街方向；第二个匝道右转进入西苑桥、南昌路方向；第三个匝道右转进入滨河南路、牡丹桥。

地面辅道

●借助王城大道东侧地面辅道向北通行，持续靠右侧走可以通往古城快速路地面辅道、金城寨街方向。

●如果选择左侧通道，则会看到两个分岔口，其中第一个分岔口左侧为掉头车道，可前往王城大道西侧或者五环街、新区体育场等方向；右侧通道则是一个由红绿灯控制的道路分岔口。该分岔口左侧通往古城快速路英才路路口、西苑桥方向；右侧通往古城快速路地面辅道、金城寨街、望春门街方向，以及王城大桥、隋唐城路等方向。

●在王城大道下穿隧道的上部，还有一条南北向直行的非机动车道，去往王城大桥、牡丹桥等方向的非机动车可借此通行。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 谢胜利 图片均由记者 曾宪平 梅占国 摄)