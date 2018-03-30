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洛阳东花园2018“花开老家”牡丹赏花节今日开幕 这些洛阳人可以免费入园啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-04 18:22

　　赏万亩芬芳牡丹、看精彩鳄鱼表演、乘浪漫热气球翱翔、观军事装备巡展、尝正宗民俗水席……今日上午，洛阳东花园2018“花开老家”牡丹赏花节正式开幕，将在第36届中国洛阳牡丹文化节期间，为市民及游客打造一处休闲娱乐的好去处。

　　据了解，此次牡丹赏花节将持续至5月1日，期间将为市民及游客带来以下精彩活动：

　　万亩牡丹,让您醉在春天里

　　洛阳东花园是洛阳牡丹种植面积最大、品种最多的园区之一，占地面积3000余亩。园区牡丹花色主要有白色类、红色类、紫色类、粉色类、黄色类、复色类六大色系，共130多个牡丹品种。每逢牡丹盛开时，园内万亩花海盛装登场，上百个品种的牡丹花争相绽放、花香四溢，让您醉在春天里。

　　人鳄大战，让您尖叫不停歇

　　此次牡丹赏花节期间，洛阳东花园每日将为游客上演6场泰国著名的鳄鱼表演。届时，水中戏鳄、人鳄拥抱、邀请鳄鱼、游客互动等节目花样迭出，让您尖叫不停歇。

　　浪漫热气球，让您体验空中环游

　　热气球刚出现时，它还是冒险家的游戏，但如今已经是很多人的挚爱。此次牡丹赏花节期间，浪漫热气球将“空降”洛阳东花园，游客可以乘坐热气球，体验空中环游的乐趣，还可以尽情欣赏脚下的万亩牡丹美景。

　　军事模型巡展，震惊您的眼球

　　此次牡丹赏花节期间，洛阳东花园将举办军事模型展，让您近距离接触顶级军事装备，震惊您的眼球。此外，军事坦克体验将首次亮相本活动。

　　民俗水席，满足您的味蕾

　　洛阳水席始于唐代，至今已有1000多年的历史，是中国迄今保留下来的历史最久远的名宴之一，特点是有荤有素、选料广泛、可简可繁、味道多样，酸、辣、甜、咸俱全，舒适可口。此次牡丹赏花节期间，洛阳东花园首次将洛阳民俗水席加入到活动中，满足您的味蕾。

　　除了为市民及游客带来良好的游玩体验，此次牡丹赏花节期间，洛阳东花园还首次推出惠民游活动，伊滨区、洛龙区、偃师市、巩义市居民持本人身份证即可免费入园，具体时间安排为下：

　　4月4号至10号，伊滨区居民持本人身份证即可免费入园；

　　4月10号至17号，洛龙区居民持本人身份证即可免费入园；

　　4月17号至24号，偃师市居民持本人身份证即可免费入园；

　　4月24号至5月1号，巩义市居民持本人身份证即可免费入园。

　　据了解，洛阳东花园位于洛阳市伊滨区庞村镇万亩牡丹产业聚集区内(二广高速洛阳关林站出口左转向东十公里)，是集旅游度假产业、农业种植产业、农产品深加工产业为一体的综合性牡丹生态度假产业园区。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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