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4月5日花情预报：中心城区牡丹园进入盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-04 17:55

　　目前，中心城区牡丹园进入盛花期；其他牡丹园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　中国国花园：全园约有180个品种8万株牡丹开放。彩绘、赵粉、玉板白、朱砂垒、黑海撒金等品种盛开；二乔、银红巧对、红霞争辉、青龙卧墨池等品种初开。主要赏花点：留芳园、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。

　　隋唐城遗址植物园：全园约有230个品种5万株牡丹开放。明星、迎日红、梨花粉、银红巧对等品种盛开；西施、赛芙蓉、红珠女、玛瑙镶翠等品种初开。主要赏花点：科技园、九色园和特色园。园内碧桃、海棠、樱花等大面积盛开。

　　王城公园：全园盛花期。园内约有450个品种5.2万株牡丹开放。景玉、粉中冠、洛阳红、贵妃插翠等品种盛开；香玉、玉板白、醉西施、迎日红、蓝田玉、新日月等品种初开。主要赏花点：沉香楼、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。

　　国家牡丹园：全园约有100个品种4万株牡丹开放。彩绘、明星、洛阳红、珊瑚台、红宝石、迎日红、蓝月亮、杜鹃花、金玉良缘、红衣少女、冠世墨玉等品种盛开，牡丹林凤丹已零星开放。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　国际牡丹园：全园约有40个品种1.5万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、火鸟、芳纪、洛阳红、迎日红、蓝月亮等品种盛开；露地自然花期牡丹有淑芬、鲁粉、粉中冠、蓝月亮、火炼金丹等品种初开。主要赏花点：锦绣园和连栋温室。

　　神州牡丹园：全园约有60个品种1万株牡丹盛开。室内有金阁、金晃、二乔、洛阳红、月宫烛光等品种盆花展出；露地自然花期牡丹有景玉、迎日红、蓝宝石、观音面、银红巧对等品种初开。主要赏花点：国韵阁、富贵楼、天香会馆和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　牡丹公园：全园盛花期。园内约有200个品种1.5万株牡丹开放。其中太阳、岛锦、八千代椿、青龙卧墨池等品种盛开；花王、圣代、岛大臣等品种初开。

　　西苑公园：全园盛花期。园内约有120个品种8000株牡丹开放，其中二乔、珊瑚台、银红巧对等品种盛开；花竞、姚黄、岛大臣、乌金耀辉、飞燕红妆等品种初开。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2018年4月4日
[ 责任编辑：席倩倩]
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