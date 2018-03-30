邮储银行洛阳分行被人民银行洛阳市中心支行评为2017年度“金融知识普及宣传先进单位”

为加强消费者权益保护管理工作，依法合规经营，进一步深化消费者权益保护工作认识，完善消费者权益保护工作机制，邮储银行洛阳市分行积极响应外部监管机构及省分行号召，开展多样化的消费者权益保护宣传活动，被人民银行洛阳市中心支行评为2017年度“金融知识普及宣传先进单位”。

为加强消费者权益保护管理工作，依法合规经营，进一步深化消费者权益保护工作认识，完善消费者权益保护工作机制，邮储银行洛阳市分行积极响应外部监管机构及省分行号召，开展多样化的消费者权益保护宣传活动，被人民银行洛阳市中心支行评为2017年度“金融知识普及宣传先进单位”。

2017年，邮储银行洛阳市分行积极参与消费者权益保护宣传活动，将宣传活动与“专家讲座”相结合，形成了“阵地宣传+广场集中宣传+校园宣传+户外集中宣传+外媒宣传+短信宣传”的模式，全区190个网点和全行上下员工积极参与活动达1500余人次，累计活动500余次，发放宣传页5万余份，受众客户达5万人以上。通过金融知识宣传，使广大群众对金融知识有了进一步的了解，提高了我行消费者权益保护工作水平。今后，邮储银行洛阳市分行将一如既往，砥砺前行，强化担当意识，践行社会责任，切实维护广大消费者合法权益，为消费者权益保护工作作出更大贡献。