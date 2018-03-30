3月31日下午，洛阳“企业家大讲堂”第五讲成功举行，主讲嘉宾：“三全”创始人陈泽民和“UU跑腿”高级副总裁周红运，联袂为洛阳企业家奉献了一场智慧大餐，凤翔温泉丰泽园三楼会议大厅全场坐无虚席，300多人现场聆听并互动交流。

3月31日下午，洛阳“企业家大讲堂”第五讲成功举行，主讲嘉宾：“三全”创始人陈泽民和“UU跑腿”高级副总裁周红运，联袂为洛阳企业家奉献了一场智慧大餐，凤翔温泉丰泽园三楼会议大厅全场坐无虚席，300多人现场聆听并互动交流。

洛阳“企业家大讲堂”是由洛阳知名企业家联谊会、洛阳民营企业协会、洛阳女企业家协会、北大洛阳校友企业家分会、洛阳市文化产业协会共同主办，由洛阳龙门智库承办，洛阳凤翔温泉协办的大型公益性讲堂，自去年开讲以来已举办了五场讲座。由于每讲都要经过对企业家的需求调查，选题准，并邀请有实战经验和独到见解的企业家和专家主讲，效果好，深受企业界和社会好评。第五讲无论规模还是规格，把洛阳”企业家大讲堂都推向了新的高度。

“中国速冷食品行业之父”、“中华汤圆王”陈泽民担任此次活动的主讲嘉宾。与在坐企业家分享自己怎样从1,5万元起步，把南方汤圆这个传统食品变为工业化生产；怎样把一个小产品做成了河南省支柱型大产业；怎样把一个速冻食品企业做成三百多个品种、每天三千多吨的世界餐桌系统供应商；怎样通过关注雾霾，找到了取之不尽、用之不竭的清洁能源地热之源；怎样走遍世界、吸收各国技术之长，研发出了投资仅是国外的一半，建设周期只有国外的1/10的地热发电设备；怎样突破政策瓶颈，完成各项艰难实验并坚信不远的将来在全国乃至全世界推广，让他的创新造福人类。陈泽民表示企业家的精神就是创新和执着，看准的事情要敢冒风险。

UU跑腿高级副总裁周红运担任此次活动的第二主嘉宾。他以一个九零后的视界，为大家分享了未来供需关系的变化、粉丝经济以及如何把用户变成决策者等精彩内容。他提出未来的生产不再是工厂，而是数据；未来的售卖不再是站员，而是技术；未来的购买不再是消费者，而是粉丝；选择不再是生理需求，而是心理需求等观点。他说，粉丝经济将成为未来的主流营销渠道，他建议企业要关注人的社交需求，利用好直播等新型传播手段。

演讲结束后，两位主讲嘉宾采取“你问我答”的形式与在场企业家进行现场互动。洛阳市人民银行前常务副行长、龙门智库负责人王戈锋主持了这场讲座，洛阳市社科联副主席参加并致词，洛阳知名企业家联谊会长王天喜、洛阳民营企业协会会长高留斌、洛阳女企业家协会会长马红菊、洛阳文化产业协会会长韩凤鸣、洛阳北大校友企业家分会会长刘晓鹏、洛阳湖北商会会长刘星、洛阳龙乡商会会长陈贵强等企业家、专家、洛阳市相关委局领导、河南科技大学经济学院、洛阳师范学院商学院、洛阳理工学院会计学院的领导老师和毕业生代表共320多人参加了此次讲座。