汉代陶灯的经典之作：彩绘陶百花灯

这盏彩绘陶百花灯，出土于涧西区七里河一座汉墓，现藏于洛阳博物馆。您看这灯精致非凡的造型、豪华逼人的气势，不用说，那定是汉代贵族享用的器物。

汉代彩绘陶百花灯

要活个亮堂，白天离不开太阳，晚上离不开灯光。有人需求低，灯够亮就行；有人需求高，灯还得足够美。

这盏彩绘陶百花灯，出土于涧西区七里河一座汉墓，现藏于洛阳博物馆。您看这灯精致非凡的造型、豪华逼人的气势，不用说，那定是汉代贵族享用的器物。

博物馆里有许多游客围着它看。讲解员说，此灯通高近1米，上下4层，共有大大小小13个灯盏：灯柱顶部是彩绘朱雀大灯盏，其下有3层共12个曲枝小灯盏，飞龙、卧蝉点缀其间，长着小翅膀的羽化仙人(亦称羽人)骑龙跨盏而坐。

一只象征长寿的乌龟趴在灯盘底部，撑起灯柱。灯盘下是象征昆仑山的覆盆式灯座，狗、猫、羊、虎、鹿、猴等数十只动物绕“山”奔腾，生动逼真。

“这盏灯是汉代道家升仙思想的典型体现。那时的人相信天人感应，梦想着人神共乐、长生不老。墓中安放这样一盏灯，大概是期待死后升天成仙。”讲解员说，在古代神话传说中，羽人、昆仑山、蝉乃成仙要素：羽人是西王母的使者，昆仑山上的天柱连通天地、直达仙境，蝉象征着重生。

东汉以洛阳为都城，歌舞升平，贵族阶层生活豪奢。古人事死如生，丧葬用品均如死者生前所用。墓中出现这样一盏想象力丰富、制作技艺精湛的豪华灯具，可以想见当时贵族的生活水准、审美水平。

据说，这盏灯亮起时满室光明，几无暗影，有人因此赞美它是古代的“无影灯”、汉代陶灯的经典之作。

在汉代，我们的先人就能制造出如此高级的灯，实在令人肃然起敬。（洛阳晚报记者 张丽娜 文/图）