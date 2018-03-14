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2018年清明节文明祭祀倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-04 08:49

　　广大市民朋友们：

　　在清明节即将到来之际，为倡导科学文明的祭祀方式，破除祭扫陋习，推动移风易俗、弘扬时代新风，培树“文明祭祀、感恩清明”祭奠新风，巩固我市全国文明城市创建成果，我们特向广大市民发出倡议：

　　一、文明祭祀。积极传承弘扬中华优秀传统文化精髓，大力提倡鲜花祭奠、植树祭奠、清扫墓碑、撰写追忆文章、手机短信、微信微博微视频和召开家庭追思会等文明祭祀活动，寄托哀思，礼敬故人，营造引导文明祭祀的社会新风。

　　二、科学祭祀。提倡科学意识，摒弃焚烧纸钱、冥物等陈规陋习。党政机关企事业单位公务人员及广大共产党员、共青团员，特别是领导干部要率先垂范，做“告别陋习、文明祭祀”的先行者、带头人，用实际行动影响和带动身边的城乡居民。

　　三、环保祭祀。自觉保护环境，提倡不用塑料花祭祀，做到不在市区、城乡大街小巷等公共场所和小区、树林、绿化带、草坪或建筑物下烧纸钱、撒冥币、泼洒酒水和食品，以免污染环境或影响他人生活，切实维护好优美整洁的城乡环境。

　　四、节俭祭祀。遵守社会公德，崇尚孝老、尊老、敬老传统美德，树立厚养薄葬新观念。提倡对在世老人尽孝心，多关心孝敬老人，使他们老有所养、老有所乐；老人逝去时，不大操大办、铺张浪费、相互攀比，以节俭方式寄托哀思。

　　五、网上祭祀。广泛动员并组织广大干部群众和未成年人，登录中国文明网进行网上祭英烈活动，通过编发健康向上的信息，引导人们缅怀先辈，深入进行爱国主义、集体主义、社会主义、革命传统、理想信念教育和国情区情市情教育，引导广大干部群众和青少年增强文化自信自觉，激发爱党爱国爱社会主义的热情。

　　六、安全祭祀。严格遵守防火和消防安全等规定，不违规用火，做到不在山头、林地、墓地烧纸焚香、点燃蜡烛、燃放鞭炮，杜绝火灾和各种安全隐患的发生。

　　广大市民朋友们，“慎终追远、民德归厚”，在这个春风和煦的清明时节，让我们从自身做起，从现在做起，从点滴做起，心怀感恩，珍惜生活，移风易俗，让文明新风荡漾河洛大地。

　　中共洛阳市委宣传部 洛阳市文明办

　　2018年4月3日
[ 责任编辑：马佳佳]
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