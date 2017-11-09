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李少敏深入孟津县横水镇调研指导脱贫攻坚工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-04 08:50

　　昨日，市人大常委会主任李少敏深入分包联系的孟津县横水镇调研指导脱贫攻坚工作。

　　纸袋包装加工是横水镇的主要脱贫产业，目前已建立多个扶贫车间，通过入股分红、吸纳就业等方式带动群众增收。李少敏走进铁楼村扶贫车间，详细询问经营情况，鼓励企业加强产销对接，建立稳定的货源和销售渠道，增强可持续发展能力，努力带动更多贫困群众增收。

　　红光村和横水社区是横水镇今年计划脱贫摘帽的2个贫困村(社区)。李少敏来到红光村养殖肉牛的贫困户李森林家，一同细算收入账，对他依靠辛勤劳动改变贫困面貌的精神表示赞赏。李少敏说，幸福是奋斗出来的，要坚持扶贫与扶志相结合，选树脱贫典型，倡导劳动光荣，切实调动贫困群众的积极性、主动性。在横水社区生猪饲养基地和草莓种植基地，李少敏认真察看带贫实效，叮嘱基层干部注重强化产业支撑，因地制宜选准项目，有效发挥企业和合作社龙头引领作用，实现产业发展与农户脱贫的“双赢”。

　　李少敏在调研中指出，脱贫攻坚是重大政治任务和第一民生工程，要在保持良好态势的基础上，持之以恒落实好精准扶贫、精准脱贫基本方略，抓好产业扶贫，激发内生动力，做好兜底保障，既不降低标准，也不吊高胃口，全力确保脱贫质量。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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