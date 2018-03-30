检修雨污泵站 保障应急所需

近日，洛阳市政建设集团组织检修人员对安居南路雨水泵站设备进行检修、调试，有效保障牡丹文化节及今年夏季城市排水、防汛应急需要。 近日，洛阳市政建设集团组织检修人员对安居南路雨水泵站设备进行检修、调试，有效保障牡丹文化节及今年夏季城市排水、防汛应急需要。 为迎接第36届中国洛阳牡丹文化节，确保泵站设备高效运行，市政部门将组织员工对全市所有雨水、污水泵站进行系统排查检修，并对输电线路、高压真空断路器、变压器等设备进行预防性实验检测，对存有安全隐患的相关配电部件进行更换，积极为即将到来的牡丹文化节作出贡献。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 贾光明）