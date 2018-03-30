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新安县人民法院执行干警李超杰二三事（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-04 09:06

党老汉从李超杰（右）处领取执行款（资料图片）

　　今年2月27日，年仅33岁的新安县人民法院执行干警、磁涧镇礼河村驻村第一书记李超杰在工作中突感不适，送医院抢救无效去世。

　　匆匆离去，李超杰没有留下一句话，留下了年仅5岁的孩子和常年卧病在床的父亲，留下了一串串让同事、群众和家人感动的暖心故事。

　　近日，市中级人民法院为李超杰追记三等功。

　　含泪“请功”

　　听到李超杰去世的消息后，新安县磁涧镇72岁的党老汉很悲痛，嘴里不停念叨：“小李真是好同志，俺的事很小，他却让俺的心暖乎乎的。”

　　提起党老汉和李超杰的相识，还要从去年5月说起。当时，党老汉的老伴马某到附近一个工厂卖废品，被工厂养的狗咬伤。

　　党老汉和老伴多次找工厂协商赔偿无果。经诉讼，法院判决工厂负责人余某赔偿马某各种损失3200余元。案件进入执行程序后，工厂人去楼空。

　　这是李超杰到执行局后办理的第一起案件，虽然数目不大，但他知道这钱对党老汉一家的重要性。

　　随后几天，李超杰通过信息查控等方法，终于找到余某，经过释法明理，余某当场缴齐了执行款。

　　“当时工厂的人都不见了，真没想到钱能要回来。”说到动情处，党老汉忍不住流下眼泪。他说，俺知道这类案件不好办理，所以从心底里感激李超杰。

　　正因为这样，去年10月15日，党老汉专门到新安县人民法院，找到副院长李世憬，含泪为李超杰请功，希望法院能表彰李超杰。

　　“兼职”调解员

　　李超杰干执行工作时，常常做“兼职”调解员，上演了一幕幕“法律有温度”的暖心事。

　　2016年3月，林某和袁某经人介绍认识，未办理结婚登记，但按当地风俗举办了婚礼。两人生活在一起后，因琐事于2017年3月结束同居关系。经双方亲友调解，袁某返还彩礼3万元，但是林某坚持要按有记录的6.38万元退还。林某起诉至法院，法院判决袁某再返还男方2万元。

　　2017年8月，李超杰接到这起案件后，把被执行人的银行、房产、车辆等信息查了一遍，未发现可供执行的财产，而袁某人也不见了。

　　李超杰没有放弃，他到袁某所在的村子调查了解，从村支书处得知双方是通过各自哥哥介绍认识的，遂通过村支书找到了双方的哥哥。

　　“袁某带着两个孩子，她和林某走到一起不容易，法院执行很简单，但最终目的还是希望他们生活得更好！”在李超杰的劝说下，袁某和林某的哥哥终于答应联系两名当事人。

　　在李超杰多次劝说下，袁某、林某答应坐下协商。随后几天，李超杰一边做双方哥哥及家人的工作，一边开导、劝解袁某和林某。经过5次调解，最终打动了双方的心，林某不仅向法院递交了撤诉申请书，双方还破镜重圆、和好如初。

　　贫困户喊他回家吃饭

　　磁涧镇礼河村是新安县人民法院的定点帮扶村。到饭点时，70多岁的贫困户王月兰老人总是步行到一里多外的村委会，喊李超杰到家里吃饭。

　　“超杰把俺家的事都放在心里，俺也不知道咋感谢，只能拉他到家里吃顿饭。”王月兰说的事，是她家脱贫的“大事”。

　　王月兰和老伴养了一头牛，用老两口的话说“就靠这头牛脱贫致富呢”。李超杰入户熟悉情况时，看到王月兰正在黑洞洞的牛棚里，吃力地用铡刀铡草，心疼不已。

　　李超杰离开后，立即与电力部门联系，并代写了申请书，顺利为王月兰家接上了三相电。

　　“铡草是个力气活，要不是李书记帮俺家接上了三相电，装上了铡草机，哪能像现在这么轻松。”王月兰说。

　　“法院干警来都是实实在在帮咱们的。三相电解决了，俺喂牛也轻松了，脱贫致富也有信心了。”王月兰在村里逢人便夸李超杰。

　　如今，李超杰走了，王月兰老人说，她还是习惯性地想去村委会喊他回家吃饭……（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王博文）
[ 责任编辑：席倩倩]
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