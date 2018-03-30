工商银行洛阳分行“大行工匠”郭月霞——网点里，那一道亮丽的风景

郭月霞，女，1976年出生，共产党员，吉利支行营业部客户经理。2016年荣获洛阳市五一劳动奖章。

工商银行洛阳分行“大行工匠”郭月霞

郭月霞，女，1976年出生，共产党员，吉利支行营业部客户经理。2016年荣获洛阳市五一劳动奖章。

业务娴熟赢得居民信任。无论是简单的开通工银信使、下载电子银行、转账汇款，还是购买基金、理财、保险，签订薪金溢、存管通，郭月霞样样精通，绝对是一把好手。她用娴熟的业务技能和专业知识帮助客户解决问题，让客户认可了工商银行洛阳分行这个金字招牌，赢得了好口碑。

用微笑服务让客户如沐春风。郭月霞给人的第一印象就是那灿烂的微笑：笑着向同事打招呼；笑着迎接客户办理业务；笑着维护大堂秩序，排解纠纷；笑着帮助客户下载电子银行……那笑容，无时不在，让人感觉如春风扑面。

不断学习提升业务技能。对当前的银行业来说，新知识、新业务层出不穷。每当她有不懂不会的问题，总是打破砂锅问到底，非要弄个明白。去年，工行洛阳分行开展“行外吸金”活动，郭月霞全身心地投入到这一新业务中，把薪金溢、存管通、节节高、大额存单等一系列新业务、新理财熟记于心，向客户细致讲解，交流理财经验，她用成功的理财经验，一次揽储业务资金150万元。

她每天身着工装站在岗位上，用微笑、用行动、用知识诠释着客户经理这个岗位，擦亮了工商银行洛阳分行这块金字招牌，成为吉利支行营业部一道亮丽的风景。（李鹏 刘毓晖 文/图）